ما مدى شيوع غيلان باري بعد لقاح شينغريكس؟

في السنوات الأخيرة، اكتسب لقاح Shingrix شعبية كإجراء وقائي فعال ضد مرض القوباء المنطقية، وهي حالة مؤلمة ومنهكة يسببها فيروس الحماق النطاقي. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن وجود صلة محتملة بين لقاح شينغريكس ومتلازمة غيلان باريه (GBS)، وهو اضطراب عصبي نادر. دعونا نتعمق في الموضوع ونستكشف الحقائق.

GBS هي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ الأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات، وفي الحالات الشديدة، الشلل. على الرغم من أن السبب الدقيق لمرض GBS غير معروف، إلا أنه غالبًا ما يسبقه عدوى، بما في ذلك الأمراض الفيروسية أو البكتيرية. في حين أن خطر الإصابة بـ GBS بعد أي تطعيم منخفض للغاية، فقد لوحظ أنه أحد الآثار الجانبية المحتملة لبعض اللقاحات.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُقدر معدل الإصابة بـ GBS بعد لقاح Shingrix بحوالي 1 إلى 2 حالة لكل مليون جرعة يتم إعطاؤها. هذا الخطر أقل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بـ GBS بعد الإصابة الطبيعية بالقوباء المنطقية، والذي يقدر بنحو 1 من كل 3,000 حالة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أعراض متلازمة غيلان باريه؟

ج: تبدأ أعراض GBS غالبًا بضعف ووخز في الساقين ويمكن أن تتطور إلى ضعف العضلات أو الشلل. ويمكن أن يؤثر أيضًا على الجزء العلوي من الجسم والوجه وعضلات التنفس.

س: هل خطر الإصابة بـ GBS هو نفسه بالنسبة لجميع اللقاحات؟

ج: لا، يختلف خطر الإصابة بـ GBS حسب اللقاح. ارتبطت بعض اللقاحات، مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية، بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بـ GBS، في حين لم يظهر البعض الآخر أي ارتباط ملحوظ.

س: هل يجب أن أقلق بشأن الحصول على لقاح Shingrix؟

ج: إن خطر الإصابة بـ GBS بعد لقاح Shingrix منخفض للغاية. فوائد التطعيم في الوقاية من القوباء المنطقية ومضاعفاته تفوق بكثير المخاطر المحتملة. يُنصح دائمًا بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لاتخاذ قرار مستنير بناءً على ظروفك الصحية الفردية.

في الختام، في حين أن هناك خطرًا ضئيلًا للإصابة بمتلازمة غيلان باريه بعد تلقي لقاح شينغريكس، إلا أن معدل الإصابة أقل بكثير مقارنة بالمخاطر المرتبطة بعدوى القوباء المنطقية الطبيعية. يظل التطعيم أداة حاسمة في الوقاية من مرض القوباء المنطقية ومضاعفاته، وفوائد لقاح Shingrix تفوق المخاطر المحتملة.