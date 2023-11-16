الألوان مقابل الصور: المفتاح لتحديد امتدادات خط الإنتاج

عندما يتعلق الأمر بتحديد امتداد خط الإنتاج، تلعب الألوان والصور دورًا حاسمًا. ومع ذلك، يشير بحث جديد أجراه معهد إيرينبيرج-باس لعلوم التسويق بجامعة جنوب أستراليا إلى أن الصور أكثر فعالية من الألوان في الإشارة إلى تنوع المنتجات.

في دراسة قامت بتحليل تصورات 1,853 عميلاً لـ 576 منتجًا في سوق السلع المعبأة في الولايات المتحدة، كان 56% فقط من أصناف المنتجات ذات لون كان متوقعًا عادةً من قبل مشتري الفئة. يتحدى هذا الاكتشاف الممارسة الشائعة المتمثلة في استخدام الألوان للإشارة إلى متغير جديد. توضح الدكتورة إيلا ورد، عالمة تسويق أولى، أن الألوان تُستخدم بانتظام لتحديد العلامات التجارية، لكن المستهلكين يربطون اللون بـ 56٪ فقط من تلك الأنواع. ومما يثير القلق أنه كان هناك انفصال بين الألوان المستخدمة في الممارسة العملية وتلك التي يتوقعها العملاء.

في المقابل، وجدت الدراسة أن الصور كانت أكثر نجاحًا في ربط المستهلكين بمتغيرات المنتج. في الواقع، تمكن عدد أكبر من المستهلكين بنسبة 23% من إجراء هذا الاتصال من خلال الصور مقارنةً بالألوان. يقترح الدكتور وارد أن الصور هي إشارة أكثر وضوحًا لتنوع المنتجات لأنها تحتوي على معلومات عصبية غنية يمكن معالجتها بسهولة في الذاكرة.

الآثار المترتبة على هذا البحث مهمة بالنسبة للمسوقين. بدلاً من الاعتماد فقط على الألوان، يوصى باستخدام الصور حيثما أمكن ذلك لنقل نطاق متغيرات المنتج. ومن خلال القيام بذلك، يمكن حماية العلامة التجارية الرئيسية مع الحفاظ على التماسك البصري. على سبيل المثال، تتميز شوكولاتة كادبوري بشكل بارز باللون الأرجواني، ولكن يتم الإشارة إلى اختلافات النكهة من خلال لافتة ملونة وصورة، مثل الكشمش والمكسرات لامتداد "الفاكهة والمكسرات".

بشكل عام، يسلط هذا البحث الضوء على أهمية استخدام الإشارات المرئية الفعالة لتوصيل تنوع المنتجات. بدلاً من الاعتماد فقط على الألوان التي قد تكون غامضة أو مضللة، يجب على المسوقين التفكير في دمج الصور لتعزيز فهم المستهلك وترك انطباع دائم.

أسئلة وأجوبة:

لماذا تعتبر تمديدات الخطوط باهظة الثمن؟

تعتبر تمديدات الخطوط باهظة الثمن لأنها تتطلب الاستثمار في البحث والتطوير والحملات التسويقية والإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر مرتبط بإطلاق منتجات جديدة، حيث لا يوجد ضمان للنجاح.

ما هو معدل الفشل لتمديدات الخط؟

في المتوسط، تبلغ نسبة فشل امتدادات الخطوط حوالي 40%، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة لا ينجح في تحقيق المبيعات المرغوبة وتلبية توقعات المستهلكين.

لماذا تُستخدم الألوان بشكل شائع للإشارة إلى متغير جديد؟

تُستخدم الألوان بشكل شائع للإشارة إلى متغير جديد لأنها يمكن أن تساعد المستهلكين على التعرف بسرعة على خيارات المنتج المختلفة والتمييز بينها. ومع ذلك، يشير هذا البحث إلى أن الألوان وحدها قد لا تكون فعالة مثل الصور في نقل تنوع المنتجات.