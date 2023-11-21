كيف يمكنك التمييز بين نزلات البرد وكوفيد؟

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، من المهم أن تكون قادرًا على التمييز بين أعراض نزلات البرد الشائعة وتلك المرتبطة بفيروس كورونا الجديد. في حين أن كلا المرضين يشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أن هناك اختلافات رئيسية يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان يجب عليك طلب الرعاية الطبية أو مجرد البقاء في المنزل والراحة.

ما هو COVID-19؟

كوفيد-19، اختصار لمرض فيروس كورونا 2019، هو مرض معد يسببه فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس-كوف-2). ينتشر في المقام الأول من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث.

ما هي أعراض COVID-19؟

يمكن أن تختلف أعراض كوفيد-19 من خفيفة إلى حادة. وتشمل العلامات الشائعة الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام الجسم والتهاب الحلق وفقدان حاسة التذوق أو الشم. في بعض الحالات، قد يعاني الأفراد أيضًا من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال.

ما هي أعراض نزلات البرد؟

تظهر نزلات البرد عادة بأعراض أكثر اعتدالا مقارنة بأعراض كوفيد-19. تشمل أعراض نزلات البرد الشائعة سيلان أو انسداد الأنف، والعطس، والتهاب الحلق، والسعال الخفيف، وأحيانًا حمى منخفضة الدرجة. من المهم ملاحظة أن فقدان حاسة التذوق أو الشم لا يرتبط عادة بالبرد.

كيف يمكنك التمييز بين نزلة البرد وكوفيد-19؟

في حين أنه قد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين بناءً على الأعراض فقط، إلا أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها. أولاً، تميل أعراض كوفيد-19 إلى أن تكون أكثر حدة وأطول أمدا من أعراض نزلات البرد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19 أو سافر مؤخرًا إلى منطقة ذات معدلات إصابة عالية، فمن الضروري إجراء اختبار الفيروس.

متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟

إذا كنت تعاني من أعراض حادة مثل صعوبة التنفس، أو ألم مستمر في الصدر، أو الارتباك، أو الشفاه أو الوجه المزرق، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن متأكدًا من الأعراض التي تعاني منها أو كانت لديك مخاوف، فمن الأفضل دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية الذي يمكنه تقديم التوجيه بناءً على حالتك المحددة.

في الختام، على الرغم من أن نزلات البرد وكوفيد-19 قد يشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أن هناك اختلافات واضحة يمكن أن تساعدك في تحديد المرض الذي قد تعاني منه. إذا لم تكن متأكدًا أو كانت لديك مخاوف، فمن الأفضل دائمًا توخي الحذر وطلب المشورة الطبية. ابق على اطلاع، ومارس النظافة الجيدة، واتبع الإرشادات الصحية المحلية لحماية نفسك والآخرين خلال هذه الأوقات الصعبة.