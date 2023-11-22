كيف يمكنني معرفة التطبيقات التي تستنزف بطارية iPhone الخاصة بي؟

هل سئمت من نفاد بطارية iPhone بشكل أسرع مما كنت تتوقع؟ هل تجد نفسك تبحث باستمرار عن شاحن؟ حسنا، أنت لست وحدك. يواجه العديد من مستخدمي iPhone نفس المشكلة، ولكن الخبر السار هو أن هناك طرقًا لتحديد التطبيقات التي تستنزف البطارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين استخدامها.

التحقق من استخدام البطارية:

لتحديد التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على "البطارية".

3. ستجد هنا قائمة بالتطبيقات ونسب استخدام البطارية الخاصة بها.

فهم استخدام البطارية:

من المهم فهم المصطلحات المستخدمة في قسم استخدام البطارية:

- نشاط الخلفية: يشير هذا إلى مقدار الطاقة التي يستهلكها التطبيق أثناء تشغيله في الخلفية.

- الشاشة عند الاستخدام: يعرض هذا الطاقة التي يستهلكها التطبيق أثناء استخدامه بشكل نشط مع تشغيل الشاشة.

- استخدام إيقاف تشغيل الشاشة: يمثل هذا الطاقة التي يستهلكها التطبيق أثناء تشغيله في الخلفية مع إيقاف تشغيل الشاشة.

تصرف:

بمجرد تحديد التطبيقات التي تستنزف البطارية، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتحسين عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك:

- الحد من تحديث التطبيقات في الخلفية: انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، وحدد "تحديث التطبيقات في الخلفية". قم بتعطيل هذه الميزة للتطبيقات التي لا تحتاج إلى تحديثها في الخلفية.

- ضبط خدمات الموقع: تستخدم بعض التطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وخدمات الموقع بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى استنزاف البطارية. انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "الخصوصية"، واختر "خدمات الموقع" لإدارة أذونات التطبيق.

- تقليل إشعارات الدفع: يمكن أن تساهم إشعارات الدفع غير الضرورية أيضًا في استنزاف البطارية. انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "الإشعارات"، وقم بتخصيص الإعدادات لكل تطبيق.

- تحديث التطبيقات: غالبًا ما يقوم المطورون بإصدار تحديثات لتحسين أداء التطبيقات وكفاءة البطارية. تأكد من أن جميع تطبيقاتك محدثة.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني إيقاف تشغيل التطبيق تمامًا في الخلفية؟

ج: لا، يسمح نظام iOS بتشغيل بعض التطبيقات الأساسية في الخلفية، مثل تطبيقات البريد الإلكتروني والمراسلة.

س: هل يؤثر تعطيل تحديث تطبيق الخلفية على وظائف التطبيق؟

ج: قد يؤدي ذلك إلى تأخير تحديثات التطبيق قليلاً، لكنه لن يؤثر على الوظائف الأساسية.

س: كم مرة يجب أن أقوم بتحديث تطبيقاتي؟

ج: يوصى بتحديث تطبيقاتك بانتظام للاستفادة من إصلاحات الأخطاء وتصحيحات الأمان وتحسينات الأداء.

باتباع هذه الخطوات وتحسين استخدام بطارية جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك الاستمتاع بعمر بطارية أطول وتقليل القلق بشأن البحث المستمر عن شاحن.