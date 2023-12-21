اشتباكات بين السكان حول تركيب خطوط مرورية

أثار التثبيت الأخير لخطوط مرور المرور على Greystone Drive في أوستن جدلاً ساخنًا بين السكان. وبينما يعتقد البعض أن الخطوط الفاصلة ضرورية للسلامة المرورية، يرى آخرون أنها مصدر إزعاج وتنتقص من جماليات الحي.

أعرب جيمس هاردينج، أحد السكان المعارضين للتركيب، عن إحباطه قائلاً: "هذا 12 قدمًا تم أخذها من الناس". ووفقا لهاردينغ، فقد تم تقليص عرض ممرات الدراجات بسبب وجود الخطوط الفاصلة. وقد شبه هو وجاره بينيت بروك المخططات بـ "التوافه المعماري" ووصفوها بأنها قبيحة للعين.

من ناحية أخرى، يدعم بيل كريستنسن، أحد سكان Greystone Drive، تركيب الخطوط الفاصلة. ويستشهد بالعديد من حوادث السرعة في الشارع، بما في ذلك حادث مميت لقط أليف. ويقول كريستنسن إن إجراءات تهدئة حركة المرور، مثل وسائد السرعة وخطوط التحديد، ستجعل الطريق أكثر أمانًا للمشاة وراكبي الدراجات.

دافعت مديرة قسم النقل والأشغال العامة في أوستن، لورا ديرنفيلد، عن استخدام الخطوط الفاصلة، مؤكدة أنها حل فعال من حيث التكلفة وأقل تدخلاً مقارنة بالخيارات الأخرى. واستشهدت أيضًا بدراسات أظهرت أن وجود الخطوط الفاصلة أدى إلى انخفاض الحوادث على طول ممرات الدراجات.

لكن الاشتباكات بين السكان لا تزال مستمرة. وبينما ينظر البعض إلى الحدود باعتبارها إجراءً فعالاً لتحسين السلامة على الطرق، يرى البعض الآخر أنها عائق وقبح للعين. وتخطط المدينة لتقييم تأثير الحدود بعد عام ونصف، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل من المجتمع. حتى ذلك الحين، يستمر الجدل حول ضرورة وفعالية محددات حركة المرور على طريق Greystone Drive.