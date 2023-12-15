المشهد المتغير لتطوير التعليمات البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

لقد أثبت الذكاء الاصطناعي (AI) بالفعل أنه أداة قوية للمطورين، حيث يعزز الإنتاجية ويفتح فرصًا جديدة. ومع ذلك، نظرًا لأن تطوير التعليمات البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر انتشارًا، فإنه يحدث أيضًا تغييرات كبيرة ويؤثر على التطلعات المهنية في صناعة التكنولوجيا.

مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot وChatGPT، أصبح بإمكان المطورين إنشاء تعليمات برمجية بلغات مختلفة دون عناء. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن 95% من المطورين يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه. وفي حين أن هذا يجلب إمكانية تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، فإنه يثير أيضا مسألة ما إذا كانت وظائف المتخصصين في مجال التكنولوجيا سوف تصبح أكثر تعقيدا في عصر التشغيل الآلي المتزايد.

أحد التحديات الرئيسية هو التأكد من أن التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها تلبي متطلبات الأعمال والحوكمة. في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع عملية الترميز، إلا أن هناك حاجة إلى تحليل دقيق لتحديد نقاط الضعف وضمان التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسة. ستظل مهام الأمن وضمان الجودة المرتبطة بوظائف البرمجيات ذات أهمية كبيرة.

يعد انتشار التعليمات البرمجية مشكلة أخرى تنشأ مع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة. يمكن أن يؤدي إنشاء التعليمات البرمجية عبر الذكاء الاصطناعي إلى توسيع قاعدة التعليمات البرمجية باستمرار، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن إدارة هذه التعليمات البرمجية وفهمها. يتصارع المطورون بالفعل مع الديون التقنية والحاجة إلى التنقل عبر قواعد التعليمات البرمجية المعقدة التي أنشأها الآخرون.

نظرًا لأن التسليم السريع للتعليمات البرمجية أصبح هو القاعدة، سيحتاج المطورون إلى تبني التفكير التصميمي وتطوير مهارات أكثر ليونة. ستكون القدرة على التواصل وتقديم رؤى علوم البيانات بالإضافة إلى عمليات إعادة التصميم أمرًا بالغ الأهمية في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وتحسين النتائج.

سيصبح التخصيص أيضًا مهارة مهمة للمطورين، حيث يجب تصميم التطبيقات خصيصًا للمستخدمين الفرديين. يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي مستوى أعلى من التخصيص، ومن المتوقع أن يتم تطوير معظم الأكواد البرمجية في المستقبل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من ظهور التكنولوجيا التوليدية، لا يزال التدخل البشري أمرًا بالغ الأهمية لضمان الجودة ومواءمة الأعمال. سيلعب المطورون دورًا حيويًا في تنظيم بيانات التدريب، وفحص التناقضات، وضمان المعايير الأخلاقية.

للتنقل في هذا المشهد المتغير، سيحتاج متخصصو التكنولوجيا إلى تولي أدوار أكثر اتساعًا في جانب الأعمال. ستظهر أدوار مثل مدرب الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومهندس لغة الآلة، وعالم البيانات، واستراتيجي واستشاري الذكاء الاصطناعي، وضمان الجودة. سيكون الطلب مرتفعًا على المهارات التقنية في لغات البرمجة وأطر العمل مثل Python وJava وNLP.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى متخصصو التكنولوجيا دور تدريب ودعم الآخرين في تطوير ونشر تطبيقاتهم الخاصة. لم تعد القيود التقنية في الماضي تقيد فن ما هو ممكن.

في الختام، مع استمرار تطوير التعليمات البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فإنه يجلب بحرًا من التغيير والفرص الجديدة. يتطلب التكيف مع هذا المشهد المتغير مزيجًا من الخبرة الفنية والمهارات الشخصية والفهم العميق للآثار والتحديات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون المتخصصون في مجال التكنولوجيا مستعدين للديناميكيات المتغيرة واغتنام الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.