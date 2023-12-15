رائد الفضاء الكندي جوش كوتريك يستعد للبدء في مهمة المحطة الفضائية

يستعد رائد الفضاء الكندي جوش كوتريك لرحلة استكشافية مثيرة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2025. وكان كوتريك، وهو مهندس وطيار بارع، يتدرب بجد للحصول على هذه الفرصة من العمر. وفي معرض تعليقه على رحلته القادمة، قال كوتريك: "إنها مزيج من الإثارة والتحضير. لقد كان هذا حلمًا بالنسبة لي منذ فترة طويلة، وقد كرست سنوات للتدريب من أجل تحقيق ذلك.

خلال فترة عمله في محطة الفضاء الدولية، سيشارك كوتريك في مجموعة من الأنشطة العلمية والتشغيلية. تعمل محطة الفضاء الدولية كمنصة مهمة للتعاون البحثي العالمي، مما يمكّن العلماء من مختلف البلدان من إجراء تجارب في الجاذبية الصغرى. كما أنه يعزز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء ويسمح للدول بتنحية الاختلافات الجيوسياسية جانبًا من أجل تطوير المعرفة العلمية.

إن التحضير المطلوب للإقامات الطويلة في الفضاء يكون صارمًا وواسع النطاق. يخضع رواد الفضاء لتدريبات مكثفة لتأقلم أجسادهم مع تحديات العيش والعمل في بيئة منعدمة الجاذبية. يتلقون تعليمات حول أنظمة المحطة الفضائية وإجراءات الطوارئ والسير في الفضاء وبروتوكولات الاتصال. تعد اللياقة البدنية والمرونة العقلية والقدرة على التكيف من الصفات الأساسية التي يجب على رواد الفضاء تنميتها لتحقيق النجاح خلال فترة وجودهم في الفضاء.

وبالنظر إلى المستقبل، يطمح رواد الفضاء الكنديون إلى المغامرة أبعد من محطة الفضاء الدولية. يحمل المستقبل وعدًا بإرسال بعثات مأهولة إلى وجهات مثل القمر والمريخ وما وراءهما. إن تفاني كندا في استكشاف الفضاء ومساهماتها في مجتمع الفضاء الدولي يظهر التزام الدولة بدفع حدود المعرفة البشرية والاستكشاف.

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