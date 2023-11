إصلاحات عاجلة جديدة لـ World of Warcraft: تغييرات على الفئات والأبراج المحصنة وPvP

15 نوفمبر، 2023

فئات هي:

- Evocer: قدرات Ebon Might وClose as Clutchزملاء تستفيد الآن بشكل صحيح من مجموعة المكافأة المكونة من 4 قطع من Aberrus. تم تقليل مقدار التنوع الذي تمنحه Shifting Sands بنسبة 15% لموازنة التخصص مع الآخرين.

- الصياد: تتوسع الآن هجمات الصيادين على الحيوانات الأليفة مع قوة الهجوم بالأسلحة، مما يزيد من ضرر هجماتهم الخاصة. تم تقليل ضرر Kill Command وBite وClaw وSmack وFlanking Strike وFroststorm Breath وBrow Attack بنسبة 32.5% للتعويض.

- المارقة: لم يعد بإمكان Outlaw Rogues تطبيق Soulrip دون التسبب في أضرار قتالية.

- الساحر: الضرر الناتج عن صدع الأبعاد سوف يكسر الآن تأثيرات الخوف. تم حل المشكلة التي تسببت في عدم منح Malefic Impact القدر المناسب من فرصة الضربة الحاسمة لـ Hand of Gul'dan.

ركوب التنين:

- أصبح لدى Ride Along الآن رسوم متحركة صحيحة.

الأبراج المحصنة والغارات:

- Amirdrassil: تم تقليل مدة البرك المشتعلة إلى 2.5 دقيقة على صعوبة Raid Finder.

- Volcoross: لن يقوم Shadowstrike بعد الآن بنقل Subtlety Rogues إلى الحمم البركانية.

- Antorus the Burning Throne: ستختفي الخطوات الخاطئة الآن بشكل صحيح من اللاعبين بعد هزيمة مواجهة Eonar the Life-Binder.

- Dawn of the Infinite: الوقت المختلط وTimestream Leech سيتسببان الآن في الضرر المادي المقصود بدلاً من الضرر الغامض.

- The Everbloom: سيؤدي النمو الغاضب إلى تقليل الفعالية على اللاعبين.

– عرش المد والجزر: لم يعد بإمكان اللاعبين رؤية موجة الصدمة المتقيحة للقائد Ulthok.

العناصر:

- لا يمكن تبديد تأثير الضرر الذاتي الذي تسببه العلامة التجارية Signet التجارية بعد الآن.

– لن يتم إسقاط حلية السلطعون الخزفية من Throne of the Tides بعد الآن للفئات غير المشاجرة.

لاعب مقابل لاعب:

- لن تمنح معركة Battleground Blitz التقدم نحو مهمة PvP "الإثبات في المعركة" بعد الآن.

- الشامان الذي وصل إلى Combatant I خلال موسم Dragonflight 3 سيحصل الآن على مظهر عباءة النخبة.

- سيقوم كهنة الانضباط الآن بتوسيع الكفارات بشكل صحيح أثناء استخدام موهبة Trinity PvP مع مجموعة طبقات Guardians of the Dream المكونة من قطعتين.

سوبيربلوم:

– سيكون موقع Emerald Bounty لزراعة Whisperbloom متاحًا الآن في جميع الأوقات، وليس فقط خلال Superbloom.

المصدر: Blizzard Entertainment

