تحويل الهواء الساخن إلى مياه للشرب: طفرة جديدة في حصاد المياه

حقق الباحثون في جامعة تكساس في أوستن تقدما كبيرا في السعي لإيجاد حل لندرة المياه. وفي أحدث أبحاثهم المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences، قاموا بتطوير هيدروجيل مصمم جزيئيًا قادر على استخلاص مياه الشرب النظيفة من الهواء الساخن باستخدام الطاقة الشمسية فقط.

يسمح الهيدروجيل باستخراج الماء بسرعة وكفاءة من الغلاف الجوي، حتى في درجات حرارة تصل إلى 104 درجة فهرنهايت، مما يجعله مناسبًا للمناطق التي تعاني من الحرارة الزائدة ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة. وبفضل هذه التقنية، سيتمكن الأفراد من الحصول على المياه ببساطة عن طريق وضع الجهاز في الخارج، دون الحاجة إلى استهلاك إضافي للطاقة.

يمكن للهيدروجيل إنتاج ما بين 3.5 إلى 7 كيلوغرامات من الماء لكل كيلوغرام من المادة الهلامية، اعتمادًا على مستويات الرطوبة. ما يميز هذا البحث هو قدرة الهلام المائي على التكيف مع الهلاميات الدقيقة، مما يعزز بشكل كبير سرعة وكفاءة التقاط الماء وإطلاقه. ومن خلال تحويل الهيدروجيل إلى جزيئات صغيرة الحجم، طور الباحثون مادة ماصة عالية الكفاءة يمكنها زيادة إنتاج الماء بشكل كبير من خلال دورات يومية متعددة.

إن توسيع نطاق التكنولوجيا هو الخطوة المهمة التالية. ويعتزم الباحثون تحويل النتائج التي توصلوا إليها إلى حل محمول ومنخفض التكلفة لإنتاج مياه شرب نظيفة يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي هذا التطور إلى تغيير حياة السكان الذين يفتقرون إلى الوصول الأساسي إلى المياه النظيفة، كما هو الحال في إثيوبيا، حيث يواجه ما يقرب من 60٪ من السكان هذا التحدي.

تتضمن الخطط المستقبلية للتكنولوجيا تحسين هندسة الهلاميات الدقيقة لتحسين الكفاءة بشكل أكبر. ويستكشف الباحثون أيضًا استخدام المواد العضوية لتقليل تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في توسيع نطاق إنتاج المواد الماصة وضمان متانة المنتج. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود جارية لإنشاء إصدارات محمولة من الجهاز لمختلف سيناريوهات التطبيقات.

ومن شأن هذا الإنجاز أن يوفر بارقة أمل للمناطق المتضررة من ندرة المياه. إن القدرة على تحويل الهواء الساخن إلى مياه للشرب باستخدام الطاقة الشمسية تقربنا خطوة أخرى من حل مستدام يمكن أن يخفف من مشاكل نقص المياه في جميع أنحاء العالم.

