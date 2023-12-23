استكشاف حدود جديدة: مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة عبر الولايات المتحدة

أعلنت إدارة بايدن مؤخرًا عن استثمار كبير بقيمة 8.2 مليار دولار لتطوير خدمة قطارات الركاب المتجددة في الولايات المتحدة. ومن بين المشاريع الممولة استكشاف ممر للسكك الحديدية عالية السرعة بين شارلوت بولاية نورث كارولينا وأتلانتا بجورجيا.

ويهدف خط السكك الحديدية فائق السرعة المقترح إلى ربط المدن الكبرى في جنوب شرق البلاد، وتوفير وسائل نقل فعالة وربط المطارات الخاصة بها. تم تخصيص 500,000 ألف دولار للمشروع لدراسات الجدوى واستكشاف الطرق، بناءً على دراسة بيئية سابقة أنجزتها وزارة النقل بجورجيا في عام 2019. وتتراوح التكلفة التقديرية للمشروع بأكمله بين 6 إلى 8 مليارات دولار، مع اتخاذ المزيد من القرارات والوثائق المطلوبة خطط الخدمة.

إذا تم تنفيذه، فإن خط السكك الحديدية عالي السرعة سيخلق محطات توقف محتملة في المواقع الرئيسية مثل مطار جرينفيل-سبارتانبورج الدولي، أوغوستا، وأثينا، جورجيا. وتقدر المدة المتوقعة للسفر بالقطار الكهربائي بساعتين، في حين سيستغرق القطار الذي يعمل بوقود الديزل ساعتين و45 دقيقة.

يعد هذا الممر الطموح بين شارلوت وأتلانتا واحدًا فقط من 69 ممرًا يتم النظر فيها عبر 44 ولاية. تتضمن هذه الممرات ترقيات الطرق وتمديداتها ومشاريع السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة المحتملة. وسلط الرئيس جو بايدن، مؤخرا في لاس فيغاس، الضوء على تمويل 10 مشاريع كبرى للسكك الحديدية للركاب على مستوى البلاد. ويُنظر إلى هذه المشاريع، بما في ذلك خطوط القطارات الكهربائية عالية السرعة التي يمكن أن تربط في نهاية المطاف بين نيفادا وكاليفورنيا، على أنها مكونات محورية لشبكة السكك الحديدية التي تم تنشيطها.

وفي حين أن التمويل الذي أبرزه الرئيس بايدن لا يغطي التكاليف الكاملة لجميع المشاريع، فإن الإدارة تهدف إلى تعزيز آفاق المشروع من خلال برامج الشراكة الفيدرالية وعلى مستوى الولايات. وتشمل مشاريع القطارات الأخرى التي تتلقى تمويلًا ترقيات للممرات كثيفة الحركة في فيرجينيا ونورث كارولينا، بهدف ربط ريتشموند ورالي عبر "الخط S".

ومن المقرر أيضًا أن تستفيد ولاية كارولينا الشمالية، التي قدمت 12 ممرًا مقترحًا، من خدمة السكك الحديدية الموسعة. تمت الموافقة على التمويل لسبعة من المشاريع المقترحة، يحصل كل منها على 500,000 ألف دولار. وتشمل هذه المشاريع طرقًا جديدة محتملة إلى آشفيل وويلمنجتون، فضلاً عن توسيع الخدمة الحالية التي تمولها الدولة في الولاية، وهي بيدمونت.

ويمثل الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة نهجا متبصرا لتحديث البنية التحتية للنقل وتوفير خيارات سفر فعالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يمثل التزام إدارة بايدن بهذه التطورات خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة للبلاد.