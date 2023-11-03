يكشف Honor X50i+ عن نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية

كشفت شركة Honor، عملاق التكنولوجيا الرائد والمعروف بدفع حدود ابتكار الهواتف الذكية، للتو عن أحدث إضافة إلى سلسلة Honor الشهيرة: Honor X50i+. ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع المسبق في 10 نوفمبر، ويمثل هذا الجهاز فجر حقبة جديدة في تألق التصميم للمبتدئين.

من خلال ملصقه الترويجي الجذاب، يعرض جهاز Honor X50i+ وحدة عدسة فريدة تتميز بلمسة نهائية مستديرة مميزة. ولإثارة فضول المستخدمين، يشير هذا الهاتف أيضًا إلى إمكانية وجود خيارات ألوان إضافية من خلال مزيجه المذهل من اللونين الأزرق والوردي.

مدعومًا بمعالج قوي بسرعة 2.4 جيجا هرتز، يعد هاتف Honor X50i+ بأداء سلس في كل تفاعل. يحتوي هيكله الأنيق على بطارية كبيرة بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 واط لسهولة الاستخدام دون انقطاع. يتميز الجزء الأمامي من الجهاز بشاشة LCD غامرة مقاس 6.7 بوصة بدقة فائقة الوضوح تبلغ 2412 × 1080، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة.

سوف يسعد عشاق التصوير الفوتوغرافي بإعداد كاميرا هاتف Honor X50i+، والذي يتضمن كاميرا خلفية مزدوجة مذهلة بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجزء الأمامي من الهاتف على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في فتحة على شكل حبة، مما يضمن التقاط صور سيلفي مذهلة ومكالمات فيديو. يوفر الجهاز أيضًا إمكانية فتح القفل ببصمة الإصبع بشكل مريح وآمن، مما يسمح بالوصول السريع مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

من المتوقع أن يجذب هاتف Honor X50i+ عشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية على حد سواء بفضل مزيجه غير المسبوق من التصميم المبتكر والميزات المحسنة. ومع افتتاح فترة ما قبل البيع في 10 نوفمبر، ستتاح للمستهلكين المتحمسين الفرصة لمشاهدة عجائب هذا الجهاز الجديد المثير مباشرة.

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أسئلة وأجوبة

متى سيكون جهاز Honor X50i+ متاحًا للبيع المسبق؟

من المقرر أن يتم فتح جهاز Honor X50i+ للبيع المسبق في 10 نوفمبر الساعة 10:08 مساءً

ما هي سعة بطارية هاتف Honor X50i+؟

يتميز هاتف Honor X50i+ ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4,500 مللي أمبير في الساعة للاستخدام الممتد.

ما هي دقة شاشة Honor X50i+؟

يتميز الجهاز بدقة واضحة تبلغ 2412 × 1080 على شاشة LCD غامرة مقاس 6.7 بوصة.

ما هي مواصفات كاميرا هاتف Honor X50i+؟

تم تجهيز هاتف Honor X50i+ بكاميرا خلفية مزدوجة قوية بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.