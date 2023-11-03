رصد الهاتف الذكي Honor X50i+ الجديد: تصميم فريد ومواصفات مثيرة للإعجاب

في تحول مثير للأحداث، سلط ملصق مسرب على Weibo الضوء على الهاتف الذكي Honor X50i+ القادم. وبينما لا يوجد تأكيد رسمي من العلامة التجارية حتى الآن، فإن الصورة المسربة تكشف بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول تصميم الجهاز ومواصفاته.

من ناحية التصميم، يعرض جهاز Honor X50i+ وحدة كاميرا خلفية مميزة تضم كاميرتين وفلاش LED. حواف الهاتف مسطحة، ومن المتوقع أن يتوفر بألوان مذهلة هي الأزرق والوردي. ولسوء الحظ، فإن الجانب الأمامي من الجهاز غير مرئي في الملصق المسرب، مما يجعلنا نشعر بالفضول بشأن ما إذا كان سيحتوي على شاشة مثقبة أم شاشة على شكل قطرة ماء. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجهاز يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب لفتح القفل بسهولة.

بالانتقال إلى المواصفات المشاع عنها، يُعتقد أن جهاز Honor X50i+ يتوافق مع الجهاز المعتمد سابقًا برقم الموديل LLY-AN00. وفقًا لقائمة TENAA، من المرجح أن يحتوي الهاتف الذكي على شاشة LCD FHD+ مقاس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل وربما بمعدل تحديث مرتفع. سيتم تشغيل X50i+ بواسطة شريحة غير محددة بسرعة 2.4 جيجا هرتز، مما يضمن الأداء السلس واتصال 5G.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر هاتف Honor X50i+ خيارات متعددة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تتراوح من 6 جيجابايت إلى 16 جيجابايت، إلى جانب سعات تخزين متنوعة تبدأ من 128 جيجابايت حتى 1 تيرابايت. ومن الجدير بالذكر أن الجهاز لن يدعم توسيع مساحة التخزين الخارجية.

سيكون من دواعي سرور عشاق الكاميرا معرفة أن هاتف Honor X50i+ يتميز بإعداد كاميرا مثير للإعجاب. يُشاع أن الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميجابكسل، في حين من المتوقع أن يشتمل الإعداد الخلفي على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المثير للاهتمام أن هاتف Honor X50i+ متاح بالفعل للطلبات المسبقة في الصين ويشاع أنه سيظهر لأول مرة رسميًا في 10 نوفمبر، بالتزامن مع مهرجان التسوق الصيني Double Eleven (11 نوفمبر). نحن ننتظر بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل الرسمية وفرصة تجربة هذا الهاتف الذكي المنتظر بشكل مباشر.

الأسئلةالشائعة

1. هل تم تأكيد الهاتف الذكي Honor X50i+ رسميًا؟

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي من شركة Honor بخصوص وجود أو إصدار الهاتف الذكي Honor X50i+. ومع ذلك، يشير ملصق مسرب على Weibo إلى إطلاقه الوشيك.

2. ما هي ميزة التصميم الفريدة لهاتف Honor X50i+؟

يكشف الملصق المسرب عن وحدة كاميرا خلفية مميزة في هاتف Honor X50i+، تحتوي على كاميرتين وفلاش LED. ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الهاتف بحواف مسطحة ويأتي باللونين الأزرق والوردي.

3. ما هي المواصفات المتوقعة لجهاز Honor X50i+؟

تشمل المواصفات المشاع عنها لـ Honor X50i+ شاشة LCD FHD+ مقاس 6.7 بوصة، وشريحة غير محددة بتردد 2.4 جيجا هرتز مع اتصال 5G، وخيارات ذاكرة وصول عشوائي متعددة تتراوح من 6 جيجابايت إلى 16 جيجابايت، وسعات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت حتى 1 تيرابايت. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية يتكون من كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

4. متى نتوقع إطلاق هاتف Honor X50i+ رسميًا؟

يُشاع أن هاتف Honor X50i+ سيتم إطلاقه رسميًا في 10 نوفمبر، بالتزامن مع مهرجان التسوق Double Eleven في الصين. ومع ذلك، يُنصح بانتظار التأكيد الرسمي من العلامة التجارية.