تعلن شركة Honor عن تعاونها مع Porsche Design للهواتف الذكية الجديدة

كشفت شركة Honor مؤخرًا عن تعاون مثير مع Porsche Design، مما أدى إلى الإطلاق القادم لهاتف ذكي جديد كجزء من سلسلة Honor Magic 6. وتهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين تكنولوجيا أونور المبتكرة وفلسفة التصميم الخالدة لدى بورشه. ويمكن تلخيص جوهر هذا التعاون في شعار “ولد من أجل الرواد”.

تم تكثيف الإثارة الأولية المحيطة بهذا المشروع المشترك من خلال ملصق معاينة يظهر البروفيسور FA Porsche، المصمم الأصلي لسيارة Porsche 911 الشهيرة. وشدد هذا الملصق على السعي لأن تصبح السيارة الكلاسيكية التالية وأشاد بتراث التصميم الغني لبورشه.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست أول غزوة لشركة Honor في منطقة Porsche Design. اقترحت تلميحات من رئيس شركة Honor، تشاو مينغ، تطوير نسخة مخصصة خاصة، ربما تسمى نسخة Magic6 Porsche. يؤكد الإعلان الرسمي الآن هذه التكهنات ويمهد الطريق لهاتف ذكي متطور يهدف إلى منافسة سلسلة هواوي الرئيسية غير العادية.

إن التعاون المستمر بين هواوي وبورشه ديزاين، والذي ظهر بشكل ملحوظ في RS Porsche Design على سلسلة Mate 9، قد خلق توقعات عالية لجهاز Honor Porsche Design القادم. ومع تحول شركة Huawei إلى علامتها التجارية "Extraordinary Masters"، تتمتع شركة Honor الآن بفرصة التألق وإنشاء فصل جديد في هذه الرحلة التعاونية.

يمكن للمتحمسين أن يتطلعوا إلى سلسلة Honor Magic 6، مع التركيز بشكل خاص على Magic 6 Porsche Design. من المتوقع أن يقدم هذا الهاتف الذكي مزيجًا سلسًا من التكنولوجيا المتطورة والجماليات المتطورة. تم تجهيز Honor Magic 3 بالفعل بشهادة 6C، والتي تؤكد دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية التنافسية. ويدعو هذا الجهاز المستخدمين إلى احتضان المستقبل، وتجسيد روح الرواد.

تابعونا على قناة WhatsApp وأخبار Google وYouTube وTwitter للحصول على آخر التحديثات حول هذا التعاون المثير بين Honor وPorsche Design.

المصدر الأصلي: [تعاون الشرف مع بورشه ديزاين](https://sparrowsnews.com/honor-collaboration-with-porsche-design/)