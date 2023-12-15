سيتم الكشف عن هاتف Honor الذكي الجديد، 90 GT، قريبًا

أكدت شركة Honor أن هاتفها الذكي المرتقب Honor 90 GT سيتم الكشف عنه رسميًا في 21 ديسمبر في الصين. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات والشائعات، والتي ثبتت صحتها الآن. ومن المتوقع أن يُحدث هذا الهاتف الذكي تغييراً جذرياً في السوق، فهو مليئ بميزات مثيرة وتصميم أنيق.

تُظهر الصور المسربة للوحة الخلفية لهاتف Honor 90 GT تشطيبًا من الجلد النباتي، مما يمنحه مظهرًا متميزًا وأنيقًا. يؤكد النص الموجود أسفل جزيرة الكاميرا أن الهاتف الذكي سيتضمن كاميرا أساسية قوية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مما يعد بقدرات تصوير مذهلة.

سيكون الهاتف الذكي متاحًا للطلب المسبق على الموقع الرسمي لشركة Honor في الصين، مما يوفر للعملاء مجموعة من خيارات الألوان، بما في ذلك الإصدار الأسود والذهبي والنسخة الزرقاء الجذابة. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي جهاز Honor 90 GT بأربعة تكوينات مختلفة للذاكرة، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين 12 جيجابايت / 256 جيجابايت، أو 16 جيجابايت / 256 جيجابايت، أو 16 جيجابايت / 512 جيجابايت، أو 24 جيجابايت / 1 تيرابايت.

في حين أن المواصفات الدقيقة لجهاز Honor 90 GT لم يتم الكشف عنها بعد، تشير المصادر إلى أنه سيتم تشغيله بواسطة Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذي طال انتظاره، مما يضمن أداءً فائق السرعة وقدرات تعدد المهام الفعالة.

وينتظر عشاق Honor بفارغ الصبر معرفة المزيد عن مواصفات الهاتف الذكي وميزاته الفريدة. ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن الجهاز، يمكن للعملاء أن يتوقعوا الحصول على معلومات مفصلة في الأيام المقبلة التي تسبق الحدث.

يعد هاتف Honor 90 GT بأن يكون منافسًا جديرًا في سوق الهواتف الذكية، حيث يقدم أحدث التقنيات والتصميم المثير للإعجاب. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الجهاز الجديد والمثير.

المصدر (بالصينية) | عبر