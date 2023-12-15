سيتم إطلاق هاتف Honor 90 GT الرائد الجديد بميزات مثيرة للإعجاب

أكدت الشركة الهاتف الذكي Honor 90 GT المرتقب، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة رسميًا في 21 ديسمبر في الصين. وفي حين أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن هناك شائعات تنتشر حول احتمال إطلاق أجهزة أخرى إلى جانب Honor 90 GT، بما في ذلك Honor X50 GT وHonor Tablet 9.

تُظهر الصور المسربة لجهاز Honor 90 GT تصميمه المذهل. يتميز الجهاز بشاشة OLED مسطحة مثقوبة ذات حواف مسطحة. تتميز اللوحة الخلفية بلون أزرق جميل وتحتوي على جزيرة كاميرا سوداء اللون مع كاميرتين وفلاش LED وشعار GT. ويبدو أن الجهاز أيضًا يحتوي على مستشعر بصمة جانبي، مما يزيد من راحته وأمانه.

فيما يتعلق بالمواصفات، يُشاع أن جهاز Honor 90 GT سيأتي مزودًا بلوحة OLED رائعة توفر دقة 1.5K وتعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز. وفي حين لا توجد معلومات متاحة حول الكاميرا الأمامية، يقال إن إعداد الكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بقدرات تثبيت الصورة البصرية (OIS). تحت الغطاء، من المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 وسيدعم الشحن بقوة 100 واط.

ومن المرجح أن يتوفر هاتف Honor 90 GT بتكوينات متعددة، بما في ذلك 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين، و24 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الجهاز بثلاثة خيارات للألوان: الذهبي والأسود والأزرق.

وبفضل تصميمه المثير للإعجاب ومواصفاته القوية التي يُشاع عنها، من المتوقع أن يكون هاتف Honor 90 GT منافسًا رئيسيًا في السوق الصينية. وسوف يتنافس وجهاً لوجه مع الأجهزة الشهيرة مثل Redmi K70، بالإضافة إلى الهواتف القادمة مثل iQOO Neo 9 وOnePlus Ace 3. وينتظر المعجبون وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر الإطلاق الرسمي للحصول على هذا الأداء. - تركز على الهاتف الرائد بأسعار معقولة.