نقدم لكم هاتف Honor 90 GT: هاتف رائد قوي وبأسعار معقولة

أعلنت شركة Honor، العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية، رسميًا عن إطلاق أحدث أجهزتها، Honor 90 GT. من المقرر أن يتم الكشف عن هذا الهاتف الرائد في الصين في 21 ديسمبر، ومن المتوقع بشدة أن يتم طرح هذا الهاتف الرائد ذو الأسعار المعقولة في السوق.

يتميز هاتف Honor 90 GT بتصميم أنيق وعصري. يتميز الجهاز بشاشة OLED مسطحة مثقوبة ذات حواف مسطحة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. تعرض اللوحة الخلفية لونًا أزرقًا آسرًا وتحتوي على جزيرة كاميرا سوداء اللون، والتي تتضمن كاميرتين وفلاش LED وشعار GT. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الجهاز بمستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان.

وفي حين لم يتم تأكيد مواصفات هاتف Honor 90 GT رسميًا، إلا أن مصادر موثوقة تشير إلى بعض الميزات الرئيسية. وفقًا لأحد المرشدين البارزين، توفر لوحة OLED الخاصة بالجهاز دقة 1.5K وتعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز. يشاع أن إعداد الكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS). ومن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف تحت الغطاء بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2، مما يضمن الأداء السلس. علاوة على ذلك، سيدعم هاتف Honor 90 GT الشحن بقوة 100 واط، مما يتيح للمستخدمين إعادة شحن أجهزتهم بسرعة.

سيكون Honor 90 GT متاحًا في تكوينات متعددة لتناسب تفضيلات المستخدم المختلفة. قد تتضمن هذه التكوينات 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، إلى جانب خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت ضخمة.

وفيما يتعلق بخيارات الألوان، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة ألوان أنيقة: الذهبي والأسود والأزرق. ومن المقرر أن ينافس هاتف Honor 90 GT الهواتف الذكية الشهيرة في السوق الصينية، مثل Redmi K70 وiQOO Neo 9 وOnePlus Ace 3.

بفضل مزيجه الرائع من الأداء والقدرة على تحمل التكاليف والتصميم الأنيق، يعد جهاز Honor 90 GT بالتأكيد جهازًا يجب الانتباه إليه في الأسابيع المقبلة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الهاتف الرائد الجديد والمثير من Honor.