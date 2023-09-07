من المقرر إطلاق هاتف Honor 90 5G في الهند الأسبوع المقبل بميزات كاميرا رائعة

تستعد شركة Honor، العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية، لإطلاق أحدث أجهزتها الرائدة، Honor 90 5G، في السوق الهندية الأسبوع المقبل. أكدت الشركة رسميًا الإطلاق عبر مقبضها X (Twitter سابقًا)، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية قوية بدقة 200 ميجابكسل. وسيحتوي جهاز Honor 90 5G أيضًا على خاصية تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، مما يسمح بتحكم محسّن في سطوع الشاشة.

شهد السوق الصيني إطلاق Honor 90 5G و Honor 90 Pro في شهر مايو. الآن، يترقب السوق الهندي بفارغ الصبر إطلاق هاتف Honor 90 5G في 14 سبتمبر. ومن المقرر أن يبدأ حدث الإطلاق في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد تم بالفعل إرسال دعوات وسائل الإعلام.

وفقًا لأحدث الإعلانات التشويقية، من المتوقع أن يأتي هاتف Honor 90 5G بشاشة مذهلة بدقة 1.5K وحاصلة على شهادة TUV Rheinland. ستوفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وكثافة بكسل تبلغ 435 بكسل في البوصة، وتعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز لتحسين وضوح الرؤية. سيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 MagicOS 7.1 وسيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

يتميز الطراز الصيني من Honor 90 5G بشاشة OLED منحنية مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتم تشغيله بواسطة Snapdragon 7 Gen 1 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى. يتم تشغيل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات.

أما بالنسبة للسعر، فقد تم إطلاق Honor 90 5G مبدئيًا في الصين بسعر يبدأ من 2,499 يوان صيني (حوالي 29,000 روبية) للمتغير الأساسي. يتم تسعير متغيرات التخزين الأعلى بسعر 2,799 يوان صيني (حوالي 32,680 روبية) و 2,999 يوان صيني (حوالي 35,017 روبية) على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف في الهند حوالي روبية. 35,000.

عادت Honor إلى السوق الهندية بعد انسحابها من عملياتها في عام 2020، مع قيادة نائب رئيس Realme السابق Madhav Sheth لعمليات العلامة التجارية. من المتوقع أن يكون Honor 90 5G متاحًا للشراء عبر أمازون.

مصادر:

– إتش تيك عبر X

– أمازون الهند