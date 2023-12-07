مُنع طلاب التعليم المنزلي في وول تاونشيب من ممارسة الأنشطة المدرسية

في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس إدارة مدرسة وول تاونشيب في نيوجيرسي على تغيير في السياسة يمنع طلاب التعليم المنزلي من المشاركة في الرياضات المدرسية والنوادي والأنشطة اللامنهجية الأخرى. وقد تسبب هذا القرار في رد فعل عنيف من أولياء الأمور والأطفال الذين يدرسون في المنزل والذين عارضوا تغيير السياسة في اجتماع سبتمبر.

أدى ظهور التعليم المنزلي في نيوجيرسي، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، إلى زيادة المناقشات حول إدراج الطلاب الذين يدرسون في المنزل في أنشطة المدارس العامة. في حين تسمح بعض الولايات للطلاب الذين يدرسون في المنزل بالمشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى بين المدارس، فإن ولاية نيوجيرسي تترك هذا القرار للمناطق التعليمية المحلية.

وأشار مجلس إدارة مدرسة وول تاونشيب إلى فرض حظر مماثل على الطلاب الذين يدرسون في المنزل في المجتمعات المجاورة كسبب لتغيير سياستهم. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تعليق من قبل مسؤولي مجلس إدارة المدرسة بشأن قرارهم.

رفضت كل من جمعية نيوجيرسي للتعليم المنزلي وجمعية الدفاع القانوني للمدارس المنزلية اتخاذ موقف بشأن قرار مجلس إدارة مدرسة وول تاونشيب. ومع ذلك، أعربوا عن أملهم في أن تجد المدارس العامة طرقًا لتكون أكثر شمولاً مع احترام خيار التعليم المنزلي.

يجادل منتقدو تغيير السياسة بأنه إقصائي ويحرم طلاب التعليم المنزلي من فرصة المشاركة في الأنشطة مع أقرانهم في المدارس العامة. إنهم يعتقدون أن السماح لمتعلمي التعليم المنزلي بالمشاركة في الأنشطة المدرسية لديه القدرة على تعزيز مجتمع أقوى وأكثر أمانًا.

تم أيضًا تطبيق الحظر المفروض على مشاركة طلاب التعليم المنزلي في الأنشطة اللامنهجية في مناطق تعليمية أخرى في نيوجيرسي، مثل ميدلتاون. ومع ذلك، كان أفراد المجتمع في ميدلتاون صريحين في معارضتهم لهذه السياسة، وحثوا مجلس إدارة المدرسة على إعادة النظر.

شهد التعليم المنزلي نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا الخيار أكثر شيوعًا خلال جائحة كوفيد-19. في نيوجيرسي، كان معدل الالتحاق بالتعليم المنزلي في ارتفاع منذ ما قبل الوباء، وعلى الرغم من عودة المدارس إلى الحياة الطبيعية، إلا أن العديد من الطلاب يواصلون اختيار التعليم المنزلي.

لا يزال موضوع ما إذا كان ينبغي السماح للطلاب الذين يدرسون في المنزل بالمشاركة في أنشطة المدارس العامة قضية مثيرة للجدل، مع اختلاف الآراء حول هذه المسألة. في نهاية المطاف، الأمر متروك لكل منطقة تعليمية على حدة لتقرر كيفية التعامل مع دمج الطلاب الذين يدرسون في المنزل في الأنشطة اللامنهجية.