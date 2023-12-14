رجل يطلق النار على دخيل أثناء مواجهة بالقرب من Hollywood Bowl

ملخص: أطلق جاره النار على رجل بعد أن اقتحم منزله بالقرب من مسرح هوليوود باول، وفقًا للسلطات. ووقع الحادث بينما كان الجار يعاني من نوبة عقلية وكان قد تسبب في السابق في تلف سيارة. استعاد صاحب المنزل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الدخيل بعد أن رفض المغادرة. وتم نقل الدخيل إلى المستشفى مصابًا بجروح لا تهدد حياته. وليس من المؤكد ما إذا كان صاحب المنزل سيواجه اتهامات، وتحقق الشرطة فيما إذا كان إطلاق النار دفاعًا عن النفس.

اندلعت المواجهة التي لم يتم حلها في إطلاق النار بالقرب من Hollywood Bowl

اندلع موقف متوتر بالقرب من قاعة هوليوود الشهيرة عندما أطلق رجل النار على متسلل اقتحم منزله. تشير التقارير إلى أن الحادث وقع بعد أن تسبب المتسلل، الذي كان يعاني على ما يبدو من نوبة عقلية، في إلحاق أضرار بسيارة بورش كانت متوقفة في المنطقة المجاورة. وتصدى صاحب المنزل للمتسلل وطلب منه المغادرة، لكن عندما رفض المتسلل لجأ صاحب المنزل إلى استخدام سلاح ناري.

وسادت الفوضى الحي حيث ترددت أصداء إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة. وأفاد شهود أن الدخيل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، ظهرت عليه علامات الضيق وادعى أنه إله، وصرخ مراراً وتكراراً: "أنا الله!"

وقد استجابت السلطات بسرعة إلى مكان الحادث بعد تلقيها نداء استغاثة بشأن اعتداء بسلاح فتاك. وتم نقل الدخيل بعد ذلك إلى المستشفى مصابًا بجروح تم تحديد أنها لا تهدد حياته.

ألقى ستيف كوستيلو، الزائر الذي جاء من لاس فيغاس، بعض الضوء على الوضع. وكشف كوستيلو أن الدخيل كان معروفًا لديه باسم "أليكس" وقد فقد والده مؤخرًا. يبدو أن هذه المأساة تسببت في اضطراب عاطفي، مما دفع أليكس إلى بيع ممتلكاته وسيارته.

وكشف الجيران المجهولون أن الدخيل لديه تاريخ من الأمراض العقلية وتعاطي المخدرات. وأعربوا عن مخاوفهم بشأن حالته العقلية غير المستقرة وشددوا على الحاجة إلى المساعدة المهنية.

ولا تزال تحقيقات الشرطة في إطلاق النار مستمرة، ويعمل المحققون على التأكد مما إذا كان يمكن تصنيف تصرفات صاحب المنزل على أنها أعمال دفاع عن النفس. ومن غير المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كان صاحب المنزل سيواجه أي اتهامات تتعلق بالحادث.