تم العثور على دجاج مهجور في عملية تسليم غامضة

ملخص: عثر صاحب المنزل على اثنتي عشرة دجاجة متجمعة داخل صناديق من الورق المقوى مختومة ملقاة على درب منزله. يبدو أن عملية التسليم الغامضة قد انحرفت عن مسارها، مما أدى إلى تقطع السبل بالدجاج مؤقتًا. وصل ضابط إنقاذ الحيوانات أولي ويلكس من RSPCA لإنقاذ الدجاج ونقله إلى بر الأمان. وفي حين أن السبب وراء الولادة لا يزال مجهولا، إلا أن الدجاج الآن بصحة جيدة وقد تم بالفعل تبني بعض الدجاج.

في تحول غير عادي للأحداث، اكتشف صاحب منزل في حيرة من أمره مؤخرًا اكتشافًا صادمًا على طريق منزله. ما بدا في البداية وكأنه كومة عشوائية من العبوات، تبين أنه عبارة عن ثلاثة صناديق من الورق المقوى مختومة تحتوي على اثنتي عشرة دجاجة. يبدو الأمر كما لو أن محاولة تخليص المخلوقات الريشية قد سارت بشكل خاطئ للغاية.

وأعرب ضابط إنقاذ الحيوانات، أولي ويلكس، الذي استدعاه صاحب المنزل، عن دهشته من الوضع الغريب. وقال ويلكس خلال بيان صحفي: "لقد كان اكتشافًا غريبًا حقًا". "أظن أنه تم تسليمها إلى شخص ما، لكننا لا نعرف على وجه اليقين". ولحسن الحظ، اتصل صاحب المنزل بجمعية RSPCA للحصول على المساعدة، مما دفع ويلكس للتدخل على الفور.

أخذ الدجاج إلى RSPCA Doncaster، Rotherham ومركز South Yorkshire للحيوانات التابع لفرع المقاطعة في Bawtry، وتأكد ويلكس من حصولهم على الرعاية المناسبة وفحص شامل. ورغم كل الصعاب، بدا أن الدجاج في صحة جيدة. وقال ويلكس: "يبدو أن عملية التسليم قد حدثت بشكل خاطئ لأي سبب من الأسباب"، مشيراً إلى عدم وجود وثائق مصاحبة للدجاج المهجور.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لكشف الحقيقة وراء عملية التسليم الفاشلة، لم تظهر أي خيوط هامة حتى الآن. واعتمد ويلكس على لقطات كاميرا الأمن التي كشفت عن شاحنة مسؤولة عن إنزال الدجاج. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الإضافية حول أصل التسليم والغرض منه يكتنفها الغموض.

ولحسن الحظ، تم منح الدجاج فرصة ثانية للعثور على منزل للأبد. وقد تم بالفعل اعتماد أربعة منهم من قبل أفراد الرعاية. أما الثمانية الباقين فهم متاحون حاليًا للتبني وينتظرون بفارغ الصبر فرصتهم ليكونوا جزءًا من عائلة محبة.

في حين أن هذا الحادث الغريب يسلط الضوء على سوء معاملة الحيوانات والتخلي عنها، فقد اغتنمت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) الفرصة للتحذير من طلب الحيوانات عبر الإنترنت. تشجع المنظمة أولئك الذين يرغبون في دعم الحيوانات المحتاجة على التفكير في التبرع لجمعية RSPCA والمساعدة في تحسين حياة عدد لا يحصى من المخلوقات.