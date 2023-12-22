المقيم في غرب دالاس يعرض هيمنته في ماراثون بي إم دبليو دالاس

ملخص: أظهر جوزيف هيل، المقيم في غرب دالاس، أدائه القوي في ماراثون BMW دالاس الأخير، ليحقق فوزه الثاني خلال ثلاث سنوات. حقق هيل عودة مثيرة للإعجاب، حيث تغلب على تأخره لمدة دقيقة واحدة في بحيرة وايت روك وأنهى السباق في ساعتين و2 دقيقة و24 ثانية. أرجع هيل نجاحه إلى إلمامه بالدورة، حيث تدرب على نطاق واسع على نفس الطريق. وهذا الفوز هو الفوز الثامن على التوالي لعداء أمريكي في حدث الماراثون.

في إحدى المقابلات، شارك هيل دوافعه للركض، ونسب الفضل إلى أخته سارة كمصدر إلهام له. وبعد أن شهد نجاحها في رياضة الجري في المدرسة الثانوية، كان يتطلع إلى السير على خطاها. أعرب هيل عن تصميمه بعد الأداء المخيب للآمال في ماراثون سكرامنتو الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه متعطش لتحقيق نتيجة أفضل.

أظهرت جيل وولف، بطلة الماراثون للسيدات، تفانيها في التدريب على الرغم من التحديات المتمثلة في إدارة مشروع مستلزمات الحيوانات الأليفة في مواقع متعددة. حققت وولف، التي عملت على تحسين أدائها بشكل مستمر على مر السنين، أفضل رقم شخصي بزمن قدره 2:51:47. في الأصل من كليفلاند، كان وولف مقيمًا في دالاس على مدار السنوات السبع الماضية.

وفي فئة نصف الماراثون للسيدات، دافعت ميمي سميث عن لقبها للعام الثاني على التوالي، وأكملت السباق في زمن قدره 1:15:20. وأعربت سميث عن رضاها عن أدائها وذكرت سباق الماراثون القادم في فبراير.

يتذكر ميتش آمونز، بطل نصف الماراثون للرجال، كيف كان يركض في شوارع دالاس حيث نشأ، مما يسلط الضوء على ولعه بمسار جرينفيل. على الرغم من شعوره بخيبة أمل طفيفة بسبب الوقت الذي قضاه وهو 1:07:53، ظل آمونز مصممًا أثناء تدريبه للأولمبياد القادمة.

شهد سباق الألتراماراثون خروج كريستي كولمان منتصرة في محاولتها الأولى لمسافة 50 كيلومترًا، وانتهت بزمن قدره 3:41:19. وأشاد كالوم نيف، بطل الرجال في نفس الفئة، بسباق 50 كيلومتراً وأكد على أهمية التغذية في نجاحه.

وشهد الحدث أيضًا تحقيق برايان جولدسميث للرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لإتمام أسرع ماراثون وهو يرتدي زي كرة القدم. عبر المقيم في لاس كوليناس البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان يرتدي ملابس بطل XFL Arlington Renegades، خط النهاية في 3:29:30، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في دبي.

أظهر ماراثون BMW دالاس مرة أخرى روح المشاركين وتفانيهم، حيث ظهر جوزيف هيل، المقيم في غرب دالاس، كمنتصر ومهّد الطريق لسباقات أكثر إثارة في المستقبل.