ظهور اتجاهات غير متوقعة في مبيعات وأسعار المنازل القائمة

ملخص: تكشف البيانات الحديثة عن مبيعات المنازل القائمة وأسعارها عن اتجاهات مفاجئة في مدن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي حين تشهد بعض المناطق نموا كبيرا في كل من الأعداد والأسعار، تواجه مناطق أخرى انخفاضا. يسلط هذا المقال الضوء على بعض أبرز المدن والاتجاهات المتباينة في أسواق الإسكان الخاصة بها.

1. توليدو، أوهايو: تتصدر توليدو القائمة مع زيادة ملحوظة بنسبة 14% في مبيعات المنازل القائمة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 8.3%، متجاوزاً متوسط ​​الفترة 2017-2019 بنسبة 43.4%.

2. أوكسنارد ثاوزند أوكس فينتورا، كاليفورنيا: على الرغم من الانخفاض بنسبة 35.1% في أعداد مبيعات المنازل القائمة مقارنة بمتوسط ​​السنوات الثلاث الماضية، تشهد أوكسنارد ثاوزند أوكس فينتورا نموًا مفاجئًا بنسبة 18% في متوسط ​​سعر البيع على مدار العام -سنة.

3. روتشستر، نيويورك: على الرغم من انخفاض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 20.6%، إلا أن متوسط ​​سعر البيع في روتشستر ارتفع بنسبة 10.4%، مما أدى إلى زيادة كبيرة بنسبة 66.5% مقارنة بالمتوسط ​​من 2017-2019.

4. سان دييغو-تشولا فيستا-كارلسباد، كاليفورنيا: وسط انخفاض عدد مبيعات المنازل القائمة ومتوسط ​​سعر البيع، لا تزال سان دييغو تشهد نموًا بنسبة 11% على أساس سنوي في المبيعات وزيادة بنسبة 5.4% في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. متوسط ​​2017-2019.

5. ريفرسايد-سان بيرناردينو-أونتاريو، كاليفورنيا: على الرغم من انخفاض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 25.2%، فإن متوسط ​​سعر البيع في منطقة ريفرسايد-سان برناردينو-أونتاريو يشهد نموًا متواضعًا بنسبة 2%، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 53.9% مقارنة بـ XNUMX%. متوسط ​​ثلاث سنوات.

تسلط هذه الاتجاهات المفاجئة في مختلف المدن الضوء على الطبيعة المتنوعة لسوق الإسكان وتوفر فرصًا فريدة لكل من المشترين والبائعين. يعد فهم هذه الاتجاهات المحلية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق العقارات. سواء كانت المدينة تشهد نموًا أو تراجعًا، فمن الضروري أن تظل مطلعًا على المشهد المتغير باستمرار لمبيعات المنازل وأسعارها.