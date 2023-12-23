الممثل الشخصي كين هدسون كامبل يحارب السرطان

تم تشخيص إصابة كين هدسون كامبل، المعروف بأدواره في أفلام مثل Home Alone وArmageddon وGroundhog Day، بالسرطان مؤخرًا، وفقًا لعائلته. في بيان صدر خلال حملة جمع التبرعات GoFundMe التي نظمتها عائلة كامبل، تم الكشف عن تشخيص حالته في أواخر أكتوبر بعد اكتشاف ورم في أسفل فمه، يتعدى على أسنانه.

ويطلب البيان المساعدة من العالم لدعم كامبل في معركته ضد السرطان، وتسليط الضوء على أدواره التي لا تنسى مثل سانتا في "Home Alone"، والشخصية التي قبلها بيل موراي في "Groundhog Day"، وشخصيته التي تضحي بحياتها في "Armageddon". لإنقاذ العالم من الكويكب. تهدف حملة GoFundMe إلى جمع الأموال لتغطية نفقات كامبل الطبية بعد عملية جراحية استمرت 10 ساعات أدت إلى إزالة عظم الفك جزئيًا.

هذا الإجراء وآثاره المحتملة على مهنة كامبل التمثيلية تؤثر بشكل كبير على عائلته. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا متفائلين بشفاءه وهم ممتنون للدعم الساحق الذي تلقوه حتى الآن. لقد جمعت حملة جمع التبرعات بالفعل أكثر من 88,000 دولار، بمساهمات من زملائها الممثلين والنجوم المشاركين السابقين مثل ستيف كاريل وتيم ميدوز.

تمتد مهنة كامبل في التمثيل لعدة عقود، وكان أول دور له في فيلم "Home Alone" عام 1990، حيث لعب دور مقلد سانتا. ومن المثير للاهتمام أن المخرج كريس كولومبوس فكر في البداية في اختيار كريس فارلي للدور، لكنه اختار في النهاية كامبل، الذي قدم أداءً لا يُنسى. أحدث دور لكامبل هو في فيلم الرعب لعام 2021 “Digging to Death”، ومن المقرر أن يعيد تمثيل دوره كـ Boomer في مسلسل رسوم متحركة مستوحى من فيلم 2019 “Wonder Park”.

على الرغم من التحديات المقبلة، تظل عائلة كامبل وأصدقاؤه متفائلين ومفعمين بالأمل في شفائه. يعد تدفق الحب والدعم والمساعدة المالية من المعجبين والزملاء في صناعة الترفيه بمثابة شهادة على التأثير الذي أحدثه طوال حياته المهنية.