تقوم Holophonix بتوسيع الخدمات لدعم مشاريع الصوت الغامرة

تعمل شركة Holophonix، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا، على توسيع خدماتها لتشمل تأجير المعدات والدعم الفني وخدمات الإنتاج لمشاريع الصوت الغامرة. ويعتقد رئيس الشركة ومؤسسها، غايتان بيك، أن دعم الفنانين والعلامات التجارية والمؤسسات الثقافية في تعزيز البعد الصوتي الخاص بهم هو امتداد طبيعي لنشاطهم الأصلي.

بفضل مخزونها الضخم الذي يتضمن أكثر من مائة مكبر صوت، ووحدات تحكم Powersoft المضخمة، ومعالجات Holophonix، فإن Holophonix مجهزة تجهيزًا جيدًا لتوفير أنظمة صوتية غامرة لمختلف المشاريع. هذه المعدات متاحة الآن للتأجير، مع أو بدون الخدمات الفنية أو الإنتاجية المرتبطة بها.

بالإضافة إلى تقديم معداتها الخاصة، تهدف Holophonix إلى التعاون مع مقدمي الخدمات التقنية التاريخيين والمشهورين. من خلال الاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم ومنتجاتهم، يمكن لشركة Holophonix المساعدة في تنفيذ مشاريع الصوت الغامرة المعقدة.

ويأتي هذا التوسع في الخدمات حيث أثبتت شركة Holophonix نفسها بالفعل كشريك موثوق به في مجال التوزيع المكاني السليم. على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعمت الشركة مهرجان أفينيون في نشر نظامها المكاني الصوتي في ساحة الشرف في قصر الباباوات.

يوضح التحرك لتقديم تأجير المعدات والدعم الفني وخدمات الإنتاج التزام Holophonix بتلبية الطلب المتزايد على تجارب الصوت الغامرة. مع استمرار تقدم التكنولوجيا وبحث الجماهير عن محتوى أكثر غامرة وجاذبية، فإن Holophonix في وضع جيد يمكنها من توفير الأدوات والخبرة اللازمة للمشاريع الناجحة.

ومن خلال خدماتها الموسعة، لا تهدف Holophonix إلى تعزيز البعد الصوتي للمشاريع الفنية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى المساهمة في النجاح الشامل لهذه المشاريع وتأثيرها. من خلال دعم الفنانين والعلامات التجارية والمؤسسات الثقافية، تساعد Holophonix في تشكيل مستقبل الصوت الغامر.