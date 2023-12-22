أنجز عملية التسوق في اللحظة الأخيرة أثناء العطلة من خلال هذه العروض المذهلة

ملخص: الساعة تدق ويوم 25 ديسمبر هو قاب قوسين أو أدنى. إذا لم تنته بعد من التسوق في عطلتك، فلا تقلق لأننا نوفر لك كل ما تحتاجه. تحقق من هذه الصفقات الرائعة المتعلقة بالتكنولوجيا والألعاب والتي ستضمن لك هدية عيد ميلاد لا تُنسى وتوفر لك بعض الأموال الجادة.

خيار متواضع اشتراك لمدة عام بسعر سرقة

وفر 30 دولارًا عند الاشتراك لمدة 12 شهرًا في Humble Choice باستخدام الرمز الترويجي "HOLIDAY23". مقابل 99 دولارًا فقط، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة شهريًا من ألعاب الكمبيوتر، بالإضافة إلى الاستمتاع بخصم يصل إلى 20% على المشتريات الإضافية في متجر Humble Store. لن تستمتع بألعاب رائعة فحسب، بل ستذهب أيضًا نسبة 5% من رسوم عضويتك إلى دعم الأعمال الخيرية.

جهاز Xbox Series X، هدية مثالية بسعر لا يهزم

احصل على Xbox Series X بسعر مذهل يبلغ 349 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا قدره 150 دولارًا على سعره الأصلي. لا تزال Best Buy وTarget وWalmart تقدم هذه الصفقة الأفضل مما رأيناه خلال Black Friday وCyber ​​Monday. فقط تأكد من التحقق مما إذا كان متوفرًا في منطقتك قبل إجراء عملية الشراء.

جهاز iPad بسعر لا يهزم

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة iPad دون إنفاق الكثير من المال، يتوفر طراز الجيل التاسع مقاس 10.2 بوصة مقابل 9 دولارًا فقط. يقدم جهاز iPad الجديد هذا قيمة كبيرة مقابل سعره، خاصة إذا كنت لا تحتاج إلى أحدث الميزات والتحسينات. إنه خيار مثالي لأولئك الذين لديهم بالفعل كابلات Lightning ولن يستخدموه كجهاز كمبيوتر محمول هجين.

قم بترقية الصوت الخاص بك مع Apple AirPods Pro

تبيع Best Buy وAmazon حاليًا الجيل الثاني من Apple AirPods Pro المزود بموصل USB Type-C مقابل 2 دولارًا فقط، مما يوفر لك 199.99 دولارًا. مع الموصل الأكثر عالمية، لم تعد بحاجة إلى حمل كابلات شحن متعددة لأجهزتك. يضمن هذا العرض حصولك على AirPods Pro قبل عيد الميلاد دون أي رسوم شحن إضافية.

بديل ميسور التكلفة: الجيل الثاني من AirPods

إذا كنت تريد إنفاق أقل قدر ممكن، فإن الجيل الثاني من AirPods هو الخيار الأمثل بسعر 2 دولارًا فقط. تعمل سماعات AirPods هذه بسلاسة مع جهاز iPhone الخاص بك، وتوفر الاقتران الفوري والوصول إلى Siri ووظائف التحكم السهلة. مع 99.99 ساعات من الاستماع و5 ساعة إضافية مع علبة الشحن، فهي خيار فعال من حيث التكلفة لمحبي الموسيقى.

استمتع بوقت العائلة مع لعبة سبليندور اللوحية

قامت شركة Target وAmazon بتخفيض سعر لعبة Splendor المحبوبة إلى 18.39 دولارًا في المتناول. هذه اللعبة سريعة الوتيرة مناسبة لجميع مستويات الخبرة، وتوفر الكثير من الاستراتيجيات دون أن تكون ساحقة. مع وقت لعب مدته 30 دقيقة فقط، فهي إضافة ممتازة إلى ليالي اللعب العائلية.

دمية بيكاتشو الإسفنجية من القطيفة للاحتفالات

تعتبر لعبة سكويشميلو بيكاتشو هوليداي القطيفة مقاس 14 سم هدية مبهجة لجميع الأعمار، وهي ترتدي قبعة سانتا الرائعة. متوفر في Target بسعر 24.99 دولارًا، وهو الرفيق المثالي لموسم العطلات.

حزمة وحدة التحكم PS5 Slim لعشاق الألعاب

تقدم أمازون حزمة وحدة التحكم PS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2 أو Call of Duty: Modern Warfare 3 مقابل 499 دولارًا. إنها الهدية المثالية للاعبين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإصدار الأكثر أناقة والأصغر حجمًا من جهاز PlayStation 5.

لا تفوت هذه العروض الرائعة التي ستجعل التسوق في عطلتك أمرًا سهلاً. الوقت ينفد، لذا استفد من هذه العروض واحصل على الهدايا المثالية لأحبائك قبل فوات الأوان.