قم بترقية نظام الصوت المنزلي الخاص بك باستخدام مكبرات الصوت Sonos Arc بسعر مخفض

هل تبحث عن تحسين تجربة الصوت المنزلي لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من Sonos Arc Soundbar. تقدم Sonos، المعروفة بمكبرات الصوت عالية الجودة، حاليًا مكبرات الصوت Sonos Arc SL المُجددة بسعر مخفض قدره 509.00 دولارًا. يعد هذا توفيرًا كبيرًا قدره 170 دولارًا من سعر التجزئة العادي.

يعتبر Sonos Arc Soundbar واحدًا من أفضل مكبرات الصوت في السوق، وذلك لسبب وجيه. يسمح طوله 45 بوصة باحتواء أحد عشر مكبر صوت داخليًا مصممًا بدقة، بما في ذلك قناتين مخصصتين للارتفاع، مما يؤدي إلى جودة صوت استثنائية. بفضل توافقه مع تقنية Dolby Atmos، يوفر مكبر الصوت هذا تجربة صوتية غامرة، مما يجعلك تشعر وكأنك جزء من الحدث.

إحدى الميزات البارزة في Sonos Arc Soundbar هي نمطيته. يمكن إقرانه لاسلكيًا مع مكبرات الصوت ومكبرات الصوت الأخرى من Sonos، مما يسمح لك بتوسيع نظام الصوت الخاص بك بسهولة وتوزيع الصوت في جميع أنحاء منزلك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على ميزات مريحة مثل مستشعر الإضاءة المحيطة، وHDMI eARC، وأدوات التحكم باللمس السعوية، واتصال WiFi.

يشير حرف "SL" في Sonos Arc SL إلى "الصمت"، مما يشير إلى أن هذا الإصدار لا يتضمن ميكروفونًا. قد يُنظر إلى هذا على أنه فائدة لأولئك المهتمين بالخصوصية، لأنه يعني أن مكبر الصوت غير متوافق مع المساعدين الصوتيين مثل Google Assistant أو Alexa.

تخضع منتجات Sonos المجددة لاختبارات صارمة وتأتي مع جميع الملحقات والأدلة والوثائق الضرورية. كما أنها معبأة في حالة نقية. علاوة على ذلك، تقدم Sonos ضمانًا لمدة عام على منتجاتها المجددة، مما يمنحك راحة البال عند الشراء.

قم بترقية نظام الصوت المنزلي الخاص بك باستخدام Sonos Arc Soundbar واستمتع بصوت عالي الجودة يملأ الغرفة. لا تفوت هذا العرض المخفض من Sonos وارفع من تجربتك الصوتية اليوم.