الجبهة الباردة تجلب الطقس البارد إلى وسط فلوريدا

أدت ظاهرة مناخية حديثة إلى انخفاض كبير في درجة الحرارة في وسط فلوريدا، بعد جبهة باردة اجتاحت المنطقة يوم الأحد. لقد أفسحت الظروف الممطرة والعاصفة السابقة المجال للهواء البارد والجاف، مما أدى إلى بداية سريعة لأسبوع العمل.

مصحوبة برياح شمالية إلى شمالية شرقية قوية تصل سرعتها إلى 10-15 ميلاً في الساعة وهبات تصل إلى 25 ميلاً في الساعة، وسيشهد يوم الاثنين درجات حرارة تصل إلى الستينيات طوال فترة ما بعد الظهر. على الرغم من السماء المشمسة في الغالب، سيواجه الزئبق صعوبة في الارتفاع، مما يؤدي إلى برودة ملحوظة في الهواء.

ومع تقدم الليل حتى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر. ستشهد المناطق القريبة أو الشمالية الغربية من I-4 انخفاضًا في درجات الحرارة إلى منتصف إلى أعلى الأربعينيات، بينما ستشهد بقية شرق وسط فلوريدا درجات حرارة في الخمسينيات.

سيشهد يوم الثلاثاء بداية اتجاه تدريجي للدفء، مع تزايد الضغط المرتفع القوي وتحول اتجاه الرياح إلى الشاطئ. وبينما ستظل المناطق الساحلية عاصفة، سترتفع درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها حتى منتصف السبعينيات. كما ستتواجد سحب إضافية مما يزيد من الظروف الجوية العامة.

وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يتوقع وسط فلوريدا طقسًا عاصفًا لبقية الأسبوع، حيث يؤدي نظام الضغط المرتفع المعزز في الشمال والجبهة المتوقفة في الجنوب إلى خلق تدرج ضغط شديد. كما ستعود الأمطار المتفرقة إلى المنطقة، مع ارتفاع نسبة الأمطار إلى 30-40% بحلول يوم الخميس وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

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