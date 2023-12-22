فريق كرة القدم بمدرسة هوغارد الثانوية يفشل في مباراة بطولة الولاية

ملخص: تعرض فريق كرة القدم بمدرسة Hoggard الثانوية لخسارة مفجعة في مباراة بطولة الولاية NCHSAA 4A ضد Weddington، بنتيجة نهائية بلغت 56 مقابل 21. على الرغم من التقدم المبكر، كافح Hoggard للتسجيل في الهجوم حتى الشوط الثاني. أنهى الفريق الموسم برقم قياسي رائع 14-2 وحصل على التقدير لإنجازاته على مدار العام.

في معركة شديدة على بطولة الولاية، واجه فريق كرة القدم بمدرسة هوغارد الثانوية ويدينغتون على أمل الحصول على لقب بطولة الولاية الثانية، وهو الأول منذ عام 2007. ولسوء الحظ، باءت جهودهم بالفشل حيث أظهر ويدينغتون أداءً مهيمنًا طوال المباراة، مما أدى إلى النتيجة النهائية من 56 إلى 21.

على الرغم من التقدم المبكر 7-0، كافح هوجارد للعثور على إيقاعه الهجومي حتى الشوط الثاني. ومع ذلك، قاتل الفريق ببسالة وأظهر تصميمه حتى النهاية. قال المدرب كريج أندروود: "أنت تكره أن ترى الأمر ينتهي بهذه الطريقة". "لكن يمكنني أن أقول إنني سأنظر إلى هذا الموسم لفترة طويلة باعتباره مجرد رحلة مثيرة رائعة."

على الرغم من فقدانه لقب بطولة الولاية، لا يزال فريق كرة القدم في مدرسة Hoggard High School فخورًا للغاية بإنجازاته خلال الموسم. مع سجل رائع 14-2، أظهروا تفوقهم من خلال تأمين بطولة مؤتمر الشرق الأوسط وبطولة 4A East الإقليمية.

كما حصل اللاعبون الفرديون على التقدير لأدائهم المتميز. وحصل الكبير هدسون ويلهارم على جائزة لمهاراته الهجومية الاستثنائية، بينما تم تكريم جونيور كامار فولتون لمساهماته الدفاعية الرائعة طوال البطولة.

على الرغم من أن الخسارة في بطولة الولاية قد تكون مؤلمة، إلا أن فريق كرة القدم في مدرسة Hoggard High School يمكنه أن يرفع رأسه عاليًا ويفخر بموسمه الرائع. لقد ترك التفاني والعمل الجاد والعمل الجماعي الذي أظهره الفايكنج انطباعًا دائمًا، وسيتم تذكر إنجازاتهم في عام 2023 لسنوات قادمة.