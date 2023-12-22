HKC تكشف عن شاشة الألعاب المتطورة بدقة 4K: IG27U

أطلقت شركة HKC للتو أحدث شاشات الألعاب، IG27U، وهي إضافة ثورية لمجموعة شاشات الألعاب الخاصة بها. بسعر 2299 يوان (322 دولارًا)، توفر الشاشة أداءً ومرئيات استثنائية لتعزيز تجربة الألعاب. ومع ذلك، سيكون من دواعي سرور المعجبين معرفة أنه متوفر حاليًا بسعر ترويجي لفترة محدودة يبلغ 1899 يوانًا (266 دولارًا) على موقع JD.com.

ميزات العرض والألعاب الغامرة

تتميز IG27U بلوحة عرض مقاس 27 بوصة بدقة 4K FAST IPS بدقة 3840×2160 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 160 هرتز، مما يضمن حركة سلسة، وهو مثالي للألعاب سريعة الوتيرة وتشغيل الفيديو عالي الجودة. بفضل تغطيته لـ 95% من التدرج اللوني DCI-P3 وAdobe RGB، وسطوع رائع يبلغ 300 شمعة في المتر المربع، ودعم 10.7 مليار لون، يوفر IG27U تمثيلًا حيويًا ودقيقًا للألوان مناسبًا لكل من الألعاب والاستخدام الاحترافي.

ولتعزيز أداء الألعاب، تدعم شاشة IG27U تقنية AMD FreeSync وهي متوافقة مع NVIDIA G-Sync، مما يقلل من تمزق الشاشة وتلعثمها للحصول على تجربة لعب سلسة. يعمل وقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية على تقليل الظلال والتأخير، وهو أمر بالغ الأهمية للألعاب التنافسية.

الاتصال والتصميم المتقدم

يأتي IG27U مزودًا بمنفذي HDMI 2.1 وDP 1.4، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك وحدات تحكم الألعاب من الجيل التالي. يوفر زر عصا التحكم خماسي الاتجاهات إمكانية التنقل بسهولة، ويدعم التثبيت على الحائط وفقًا لمعايير VESA (75 × 75 مم) لتوفير خيارات تركيب مرنة ومتعددة الاستخدامات. ينتمي تصميم IG27U إلى سلسلة "Falcon" من HKC، ويتميز بخطوط حمراء أنيقة مستوحاة من النسر المهيب، مما يضيف جاذبية جمالية إلى براعته التقنية. توفر الشاشة زوايا مشاهدة رائعة تبلغ 178 درجة أفقيًا وعموديًا، مما يضمن جودة صورة ثابتة من مواقع مختلفة.

تجربة لعب محسنة

تم تجهيز IG27U بإعدادات عرض ألعاب مدمجة للحصول على صور محسنة، ومجموعة مختارة من نقاط التصويب الخاصة بالألعاب لاستهداف دقيق، وتحسين المنطقة المظلمة لتحسين الرؤية في الألعاب. تم تصميم هذه الميزات المخصصة للارتقاء بتجربة الألعاب بشكل كبير، وإبراز الأفضل في كل لعبة.

قدمت HKC أيضًا شاشة P273U MAX اليوم، والتي تتميز بإطارات رفيعة ولوحة 4K Nano IPS، بسعر 2699 Yuan، مما يوسع نطاق شاشات الألعاب عالية الجودة. مع أحدث إصداراتها، تواصل HKC دفع حدود تقنية شاشات الألعاب، مما يوفر للاعبين مرئيات غامرة وأداء محسنًا.