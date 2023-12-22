توفر شاشة الألعاب HKC 4K الجديدة مرئيات مذهلة وتجربة لعب محسنة

كشفت شركة HKC النقاب عن أحدث إضافة لها إلى سوق شاشات الألعاب من خلال تقديم شاشة IG27U. تتميز هذه الشاشة بلوحة عرض مقاس 27 بوصة بدقة 4K FAST IPS، وتوفر تجربة بصرية مذهلة بفضل دقتها العالية التي تبلغ 3840×2160 ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شاشة IG27U بمعدل تحديث رائع يبلغ 160 هرتز، مما يضمن حركة سلسة للألعاب سريعة الوتيرة وتشغيل الفيديو عالي الجودة.

تم تصميم IG27U لإثارة إعجاب كل من المستخدمين المحترفين واللاعبين، حيث يغطي 95% من التدرج اللوني DCI-P3 وAdobe RGB، مما يوفر تمثيلًا دقيقًا وحيويًا للألوان. بفضل سطوع يصل إلى 300 شمعة ودعم 10.7 مليار لون، توفر هذه الشاشة وضوحًا بصريًا استثنائيًا وتجربة غامرة حقًا.

عندما يتعلق الأمر بأداء الألعاب، فإن IG27U لا يخيب ظنك. يدعم تقنية AMD FreeSync ومتوافق مع NVIDIA G-Sync، فهو يقلل بشكل فعال من تمزق الشاشة وتباطؤها، مما يؤدي إلى تجربة لعب سلسة. يعمل وقت الاستجابة السريع للشاشة والذي يبلغ 1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) على تقليل الظلال والتأخير، مما يضمن ميزة تنافسية للاعبين.

أصبح الاتصال بسيطًا بفضل منافذ HDMI 2.1 وDP 1.4 المزدوجة، مما يسمح بالتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك وحدات تحكم الألعاب من الجيل التالي. توفر الشاشة أيضًا إمكانية التنقل بسهولة مع زر عصا التحكم بخمسة اتجاهات وخيار التثبيت على الحائط وفقًا لمعايير VESA. وهذا يضمن حلول تركيب مرنة ومتعددة الاستخدامات لتناسب أي إعداد للألعاب.

تصميم IG27U مستوحى من النسر المهيب، الذي ينتمي إلى سلسلة "Falcon" من HKC. بفضل الخطوط الحمراء الأنيقة والحرفية التي تذكرنا بطوطم الصقر، تجمع هذه الشاشة بين البراعة التقنية والجاذبية الجمالية. تعد زوايا المشاهدة الرائعة البالغة 178 درجة بجودة صورة متسقة من أي موضع.

تشتمل الميزات الإضافية على إعدادات عرض الألعاب المضمنة للحصول على صور محسنة، ومجموعة مختارة من شعيرات الألعاب لاستهداف دقيق، وتحسين المنطقة المظلمة لتحسين الرؤية أثناء اللعب. تم تصميم هذه الميزات المخصصة لتعزيز تجربة الألعاب الشاملة.

مع وصول IG27U إلى السوق، تواصل HKC دفع الحدود في تقديم شاشات ألعاب من الطراز الأول. كما طرحت الشركة مؤخرًا شاشة P273U MAX، التي تتميز بإطارات رفيعة ولوحة 4K Nano IPS، بسعر 2699 يوان. يمكن للاعبين ومنشئي المحتوى التطلع إلى تجربة بصرية غامرة مع مجموعة HKC من الشاشات المتطورة.