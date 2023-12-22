تقدم HKC شاشة IG27U: شاشة ألعاب بدقة 4K

كشفت HKC مؤخرًا عن أحدث إضافة لها في سوق شاشات الألعاب، وهي IG27U. توفر هذه الشاشة عالية الأداء تجربة ألعاب غامرة بمواصفاتها الرائعة وميزاتها المتقدمة.

يتميز IG27U بلوحة عرض 27K FAST IPS مقاس 4 بوصة، مما يوفر مرئيات مذهلة بدقة 3840×2160 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. مع معدل تحديث يبلغ 160 هرتز، تضمن هذه الشاشة حركة سلسة، مما يجعلها مثالية للألعاب سريعة الوتيرة وتشغيل الفيديو عالي الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يغطي 95% من نطاقات الألوان DCI-P3 وAdobe RGB، مما يوفر تمثيلًا حيويًا ودقيقًا للألوان لكل من الأغراض الاحترافية وأغراض الألعاب.

فيما يتعلق بأداء الألعاب، فإن IG27U مجهز جيدًا. وهو يدعم تقنية AMD FreeSync ومتوافق مع NVIDIA G-Sync، مما يقلل بشكل فعال من تمزق الشاشة وتباطؤها، مما يؤدي إلى تجربة لعب أكثر سلاسة. يعمل وقت الاستجابة السريع للشاشة والذي يبلغ 1 مللي ثانية على تقليل الظلال والتأخير، مما يلبي متطلبات الألعاب التنافسية.

لا يتم المساس بخيارات الاتصال مع IG27U. ويتميز بمنفذي HDMI 2.1 وDP 1.4، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك وحدات تحكم الألعاب من الجيل التالي. وتوفر الشاشة أيضًا إمكانية التنقل بسهولة مع زر عصا التحكم بخمسة اتجاهات وتدعم التثبيت على الحائط وفقًا لمعايير VESA، مما يوفر خيارات تثبيت مرنة ومتعددة الاستخدامات.

من وجهة نظر التصميم، ينتمي IG27U إلى سلسلة HKC "Falcon"، وهو مستوحى من النسر المهيب. تم تصميم هذه الشاشة بخطوط حمراء أنيقة وحرفية تذكرنا بطوطم الصقر، وتجمع بين البراعة التقنية والمظهر الجمالي. تضمن زوايا المشاهدة البالغة 178 درجة أفقيًا وعموديًا جودة صورة متسقة من أوضاع المشاهدة المختلفة.

علاوة على ذلك، يأتي IG27U مزودًا بإعدادات عرض ألعاب مدمجة للحصول على صور محسنة، ومجموعة مختارة من نقاط التصويب الخاصة بالألعاب لاستهداف دقيق، وتحسين المنطقة المظلمة لتحسين الرؤية في الألعاب. تم تصميم هذه الميزات المخصصة لتعزيز تجربة الألعاب الخاصة بك بشكل كبير.

بالإضافة إلى IG27U، قدمت HKC مؤخرًا شاشة P273U MAX، التي تتميز بإطارات رفيعة ولوحة 4K Nano IPS. مع سعر 2699 يوان، تعد هذه الشاشة منافسًا جديرًا في سوق شاشات الألعاب.

بشكل عام، تعد شاشة HKC IG27U شاشة ألعاب قوية توفر مواصفات رائعة وميزات متقدمة وتصميمًا جذابًا بصريًا. سواء كنت لاعبًا محترفًا أو لاعبًا عاديًا، تضمن لك هذه الشاشة تجربة ألعاب غامرة لا مثيل لها.