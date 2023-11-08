لعبة جيمس بوند الجديدة تأخذ أسلوب التخفي في عالم التجسس

لقد بذلت شركة IO Interactive، مبتكرو سلسلة Hitman الشهيرة، جهدًا كبيرًا في العمل على لعبة جديدة لجيمس بوند. ومع ذلك، فإن تأمين حقوق امتياز التجسس الشهير لم يكن مهمة سهلة، حيث كان على الاستوديو إقناع Eon Productions، مالكي Bond، بأنهم لم يقوموا بإنشاء لعبة إطلاق نار أخرى مليئة بالإثارة من منظور الشخص الأول (FPS).

في مقابلة مع مجلة Edge، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة IO Interactive Hakan Abrak والمالك المشارك Christian Elverdam رؤيتهم للعبة 007 القادمة. لقد كشفوا أن Eon Productions أبدت في البداية ترددًا تجاه إصدار FPS آخر "موجه نحو العمل"، حيث لم تكن راضية عن اتجاه ألعاب Bond السابقة.

لكسب مالكي Bond، قدمت IO Interactive عرضًا تقديميًا فريدًا يركز على تجربة تجسس تتجول حول العالم وموجهة نحو التخفي. أكد الاستوديو على أهمية اللعب الاستراتيجي، حيث يجب على اللاعبين التنقل في المواقع دون التسبب في أضرار غير ضرورية أو الانخراط في أعمال عنف مفرطة.

بدلاً من عمليات إطلاق النار التي لا نهاية لها ووابل من الأسلحة، ستستلهم لعبة Bond من شركة IO Interactive من سلسلة Hitman، حيث تكون التخفي أمرًا بالغ الأهمية والعنف هو الملاذ الأخير. يعد هذا النهج بتمثيل أكثر تعقيدًا وحقيقيًا للوكيل المعروف.

وفقًا لـ Elverdam، أقرت Eon Productions وأعربت عن تقديرها للتطور في مفهوم خيال الوكيل الخاص بشركة IO Interactive، ومنحتهم في النهاية الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تطوير مشروع Bond الخاص بهم. ينتظر المعجبون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل حول لعبة التجسس الجديدة المبنية على التخفي، والتي لديها القدرة على بث حياة جديدة في سلسلة ألعاب الفيديو جيمس بوند.

المصدر: مجلة Edge عبر GamesRadar

أسئلة وأجوبة

ما هي لعبة جيمس بوند الجديدة التي تطورها شركة IO Interactive؟

لعبة جيمس بوند الجديدة التي تطورها شركة IO Interactive هي لعبة تجسس موجهة نحو التخفي تهدف إلى توفير تجربة لعب أكثر تطورًا وإستراتيجية، مقارنة بألعاب التصويب من منظور الشخص الأول المليئة بالإثارة في الماضي.

لماذا استغرق الأمر إقناعًا للحصول على حقوق امتياز بوند؟

لم تكن Eon Productions، مالكة سلسلة Bond، مهتمة في البداية بلعبة FPS أخرى "ذات توجه عملي" بسبب عدم رضاها عن عناوين Bond السابقة. كان على IO Interactive أن تطرح مفهومًا فريدًا يتمحور حول اللعب الخفي والإستراتيجي للفوز بهم.

ما هو المختلف في نهج IO Interactive في لعبة Bond؟

يركز نهج IO Interactive على تجربة تجسس عالمية وموجهة نحو التخفي، حيث يجب على اللاعبين التنقل عبر المواقع دون التسبب في أضرار غير ضرورية أو اللجوء إلى العنف ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية. اللعبة مستوحاة من سلسلة Hitman من إنتاج IO Interactive، والتي تسلط الضوء على أهمية التخفي واتخاذ القرار الاستراتيجي.

متى سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول المشروع 007؟

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول مشروع 007، وهو العنوان العملي للعبة بوند الجديدة. ينتظر المعجبون بفارغ الصبر المزيد من الإعلانات من IO Interactive فيما يتعلق بإصدار اللعبة وميزات اللعب.