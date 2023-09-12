نقدم لكم تلفزيون Hisense الجديد مقاس 100 بوصة بدقة 4K: لمحة عن مستقبل الترفيه المنزلي

عرضت Hisense USA مؤخرًا أحدث ابتكاراتها في معرض CEDIA Expo 2023 - تلفزيون مبتكر مقاس 100 بوصة بدقة 4K من المقرر أن يُحدث ثورة في صناعة الترفيه المنزلي. قام دوج كيرن، مدير التسويق الجماعي لشركة Hisense USA، بجولة حصرية للتعرف على ميزات التلفزيون الاستثنائية لمارك هيننجر من S&V.

نجم العرض هو بلا شك لوحة التلفزيون الأصلية التي تبلغ سرعتها 144 هرتز والجاهزة للألعاب. تضمن هذه الميزة الرائعة لعبًا سلسًا وسلسًا، مما يوفر تجربة غامرة لا مثيل لها للاعبين. ولتعزيز الصور بشكل أكبر، يشتمل التلفزيون على تقنية الإضاءة الخلفية LED الصغيرة، التي تتميز بأكثر من 1,600 منطقة تعتيم محلية وذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع. ويضمن ذلك تباينًا مذهلاً وألوانًا نابضة بالحياة، مما يضفي الحيوية على الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب كما لم يحدث من قبل.

على الرغم من أن السعر "المرجعي" لهذه الأعجوبة مقاس 100 بوصة محدد بـ 10,000 دولار، إلا أن كيرن ألمح إلى أن السعر الفعلي عند الإطلاق سيكون أقل من خمسة أرقام، مما يجعله في متناول المستهلكين. ويعزز هذا الموقع التزام هايسنس بتقديم التكنولوجيا المتطورة بسعر معقول.

إن الترقب المحيط بهذا التلفزيون المثير للإعجاب واضح، لأنه يعد بإعادة تعريف الطريقة التي نستمتع بها بالترفيه في منازلنا المريحة. ويخلق حجم الشاشة مقاس 100 بوصة تجربة مشاهدة غامرة حقًا، وتنقل المشاهدين إلى قلب الحدث. سواء كنت تشاهد أحدث الأفلام الرائجة أو تشجع فريقك الرياضي المفضل، فإن هذا التلفزيون يقدم متعة بصرية لا مثيل لها.

مع التقدم التكنولوجي، أصبح مستقبل الترفيه المنزلي مشرقًا بلا شك. يمثل تلفزيون هايسنس الجديد بدقة 100K مقاس 4 بوصة علامة فارقة في الصناعة، حيث يعرض إمكانيات ما يمكن تحقيقه. وقريبًا، ستتاح للمستهلكين الفرصة لجلب تجربة السينما إلى غرف معيشتهم مباشرةً من خلال هذا التلفزيون الرائع.

مصادر:

– S&V – [أدخل معلومات المقالة المصدر هنا بدون عناوين URL]

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