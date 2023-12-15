هيوستن ISD تصدر نتائج المساءلة للمدارس العامة

وفقًا للتقارير الأخيرة، أصدرت هيوستن ISD مؤخرًا نتائج المساءلة من A إلى F لمدارسها العامة. يأتي ذلك بعد حكم القاضي الذي منع مؤقتًا وكالة التعليم في تكساس (TEA) من القيام بذلك.

استخدم مسؤولو ISD في هيوستن نفس المنهجية والصيغة الجديدة التي كان من الممكن أن يستخدمها TEA هذا العام. أعربت العديد من المناطق عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الصيغة الجديدة إلى انخفاض كبير في درجات مدارسها.

تشير النتائج الصادرة إلى أن إجمالي 111 مدرسة في هيوستن ISD حصلت على درجة D أو F، بينما حصلت 64 مدرسة على تصنيف C، وحصلت 58 مدرسة على تصنيف B، وحصلت 35 مدرسة فقط على تصنيف A. وتعكس هذه الدرجات أداء وجودة التعليم في كل مدرسة على حدة.

ذكرت صحيفة هيوستن كرونيكل أنه من المقرر إجراء محاكمة في 12 فبراير لتحديد ما إذا كان سيتم السماح لـ TEA بنشر الدرجات. من المحتمل أن يكون لهذه المحاكمة آثار كبيرة على مستقبل درجات المساءلة في تكساس.

ومن المهم ملاحظة أن هذه النتائج تهدف إلى توفير تقييم شامل لأداء كل مدرسة وتحديد مجالات التحسين. إنها بمثابة أداة للآباء والمعلمين وصانعي السياسات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نظام التعليم.

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