العنوان: اختيار الألعاب الآمنة: دليل لمشتري الهدايا والمانحين

ملخص:

عند اختيار الألعاب للأطفال، من المهم إعطاء الأولوية للسلامة. سواء كنت تشتري الهدايا أو تتبرع بالألعاب، فإليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها. أولاً، اختر الألعاب المناسبة لعمرك وكن حذرًا من الأجزاء الصغيرة أو البالونات للأطفال دون سن 3 سنوات. تجنب الألعاب التي تحتوي على مغناطيس صغير قوي جدًا والذي يشكل خطر ابتلاعه. قد تفتقر الألعاب القديمة إلى ملصقات السلامة، لذا توخي الحذر، خاصة مع الألعاب المصنوعة قبل عام 2008. يجب أن تأتي الألعاب مثل الدراجات البخارية وألواح التزلج والدراجات مع معدات الحماية المناسبة. كن حذرًا من الألعاب الصاخبة التي يمكن أن تلحق الضرر بالسمع وفكر في صنع سلايم خالي من البوراكس. احذر من الألعاب المصممة للبالغين لأنها قد لا تلبي معايير السلامة للأطفال. كن حذرًا من ألعاب “الفقس” التي تولد قطعًا صغيرة والألعاب الذكية التي قد تجمع البيانات أو تكون عرضة للاختراق. وأخيرًا، انتبهي للمواد الكيميائية السامة الموجودة في بعض ماركات مستحضرات التجميل.

ألعاب العودة إلى الأساسيات المفضلة:

فيما يتعلق بأفضل الألعاب للأطفال، فالبساطة هي المفتاح. اختر الألعاب التي تشجع الإبداع والتظاهر والمهارات الحركية الدقيقة والمهارات اللغوية والحركة. الدمى والدمى ومجموعات القطارات والمكعبات واللوازم الفنية والكتب كلها خيارات رائعة. هذه الألعاب تعزز الخيال والتفاعل والتطور. فكر في ثلاثة أنواع من الألعاب على وجه الخصوص:

1. الألعاب التي لا تحتوي على شاشات: يقضي العديد من الأطفال الكثير من الوقت أمام الشاشات، لذا تجنب الأجهزة الإلكترونية واختر الألعاب التي تعزز المشاركة العملية.

2. الألعاب التي تشجع على ممارسة التمارين الرياضية: حارب أنماط الحياة المستقرة من خلال اختيار ألعاب مثل الدراجات والكرات وغيرها من معدات اللعب النشطة. تعتبر الخيارات الداخلية مثل الكرات المرتدة أو ألواح التوازن رائعة أيضًا.

3. ألعاب اللعب التفاعلي: ابحث عن الألعاب أو مجموعات البناء التي يمكن الاستمتاع بها كعائلة. إن تقوية الروابط والاستمتاع معًا هي هدية لا تقدر بثمن.

من خلال وضع هذه الإرشادات في الاعتبار، يمكنك التأكد من أن الألعاب التي تقدمها أو تتبرع بها تعزز متعة الأطفال وسلامتهم.