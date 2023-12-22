دراسة جديدة تكشف عن طريقة مدهشة لجمع البيانات بواسطة طيور الفرقاطة العظيمة

ملخص:

عثر العلماء على طريقة غير متوقعة لمراقبة الطبقة الحدودية لكوكب الأرض بمساعدة طيور الفرقاطات الكبيرة. وقد وجد أن هذه الطيور، المعروفة بقدراتها الاستثنائية على الطيران، تجمع بيانات مناخية مفيدة أثناء تحليقها في السماء. تطير طيور الفرقاطات، المجهزة بأجهزة استشعار خاصة، على ارتفاعات عالية، مما يسمح لها بتخطي حافة الطبقة الحدودية للكوكب. وتتفاعل هذه الطبقة من الغلاف الجوي مع سطح الأرض وتؤثر على أنماط الطقس، مما يجعل قياسات الغلاف الجوي المجمعة ذات قيمة عالية. وتم هذا الاكتشاف خلال مشروع "إنترنت الحيوانات"، الذي يهدف إلى تطوير أنظمة تتبع تعتمد على الأقمار الصناعية للأبحاث البيئية. وقام الباحثون بربط أجهزة استشعار بطيور الفرقاطة لمراقبة تحركاتها حول جزيرة تدمر المرجانية. عند تحليل البيانات، أدرك عالم ناسا إيان بروسنان أن الطيور كانت تقوم عن غير قصد بأخذ عينات من الطبقة الحدودية للكوكب. وتطابقت قياساتهم بشكل وثيق مع تلك التي تم الحصول عليها من الأجهزة الأرضية والطائرات والأقمار الصناعية. تشير النتائج الأولية لهذه الدراسة إلى أن طيور الفرقاطة يمكن أن تكون بمثابة مكمل مفيد لطرق أخذ العينات التقليدية، خاصة في المناطق النائية حيث يمثل جمع البيانات تحديًا.

يفتح الاكتشاف العرضي لقدرة طيور الفرقاطة على جمع البيانات إمكانيات جديدة لفهم ومراقبة العمليات الجوية للأرض. تعتمد الطرق التقليدية لقياس الطبقة الحدودية للكوكب على الأدوات الأرضية والطائرات والأقمار الصناعية، والتي غالبًا ما تواجه قيودًا في المواقع النائية. ومن ناحية أخرى، تعيش طيور الفرقاطة في أجزاء معزولة من العالم حيث تعد قياسات الأقمار الصناعية ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الطيور الطيران لفترات طويلة، بما في ذلك في الليل عندما لا تعمل أنظمة الاستشعار الأخرى. هذا المزيج الفريد من موطنها وسلوكها يجعل من طيور الفرقاطات رصيدًا قيمًا لجمع البيانات الدقيقة.

ويهدف عالم ناسا إيان بروسنان الآن إلى التعاون مع باحثين آخرين يمكنهم الاستفادة من بيانات طيور الفرقاطات. إن النتائج الأولية التي تم تقديمها في اجتماع الخريف السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي هي مجرد بداية لما يمكن أن يكون وسيلة بحثية رائدة. ويتصور بروسنان الاستفادة من مشاريع تتبع الحيوانات جنبًا إلى جنب مع مجالات الدراسة الأخرى، مع إدراك أن الحيوانات يمكن أن توفر رؤى قيمة حول بيئتها.

يسلط هذا الاكتشاف غير المتوقع الضوء على الترابط بين المجالات العلمية المختلفة وإمكانية اتباع أساليب بحثية مبتكرة. ومن خلال تسخير السلوكيات الطبيعية للحيوانات وحركاتها، يستطيع العلماء الكشف عن ثروة من المعلومات حول كوكبنا. ومع استمرار تقدم التكنولوجيا، قد تلعب مصادر البيانات غير التقليدية هذه دورًا حاسمًا في تعزيز فهمنا لأنظمة الأرض المعقدة.