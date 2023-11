تبدأ الإثارة: مبيعات Steam Black Friday وصلت الآن!

بدأت مبيعات Steam Black Friday المنتظرة بفارغ الصبر رسميًا، لتقدم للاعبين عرضًا رائعًا لمدة أسبوع من العروض المذهلة على مجموعة واسعة من الألعاب الشهيرة. بدءًا من الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي، يعد البيع بأن يكون متعة لعشاق الألعاب في جميع أنحاء العالم. سيستمر هذا الحدث الذي طال انتظاره حتى 28 نوفمبر، مما يوفر وقتًا كافيًا للاعبين للانغماس في هوايتهم المفضلة خلال موسم العطلات القادم.

في حين أنه سيتم الكشف عن القائمة الكاملة للألعاب المخفضة فقط عند بدء عملية البيع، فقد أعطتنا Steam لمحة محيرة عما يمكن توقعه من خلال مقطع دعائي مثير يعرض مجموعة مختارة من الألعاب المشاركة في الحدث. التشكيلة عبارة عن مزيج مثير للإعجاب من الكلاسيكيات المحبوبة والأفلام الحديثة. ستشارك الألعاب القديمة مثل Terraria وHunt: Showdown الأضواء جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الأحدث مثل The Last Of Us: Part 1 وMarvel's Spider-Man: Miles Morales وStarfield، التي تعد بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تناسب جميع أذواق الألعاب.

مع الإطلاق الأخير لجهاز Steam Deck OLED المرغوب فيه للغاية، والذي أثار اهتمام عشاق الألعاب المحمولة، يتطلع الكثيرون بفارغ الصبر إلى البيع للحصول على خصومات محتملة على الألعاب المتوافقة مع الجهاز الشهير. هناك أيضًا ترقب بشأن أي تخفيضات محتملة على الجهاز نفسه، حيث يتطلع اللاعبون إلى تعزيز تجربة اللعب الخاصة بهم مع هذا النظام المحمول المتطور.

إن إدراج عناوين أحدث، مثل Like A Dragon: The Man Who Erased His Name وCall Of Duty: Modern Warfare 3، في عملية البيع لا يزال غير مؤكد. أظهرت المبيعات السابقة نتائج متباينة للإصدارات الأخيرة، حيث تم استبعاد بعضها بالكامل أو الحصول على تخفيضات قليلة مقارنة بالعناوين الأخرى. ومع ذلك، فإن الترقب مرتفع حيث ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر الإعلان عن توفر هذه الألعاب المرغوبة والخصومات المحتملة.

بينما يحتفل مجتمع الألعاب بوصول مبيعات Steam Black Friday، تملأ الإثارة الأجواء. مع العروض الجذابة والخصومات ومجموعة رائعة من الألعاب، يتيح هذا الحدث للاعبين توسيع مكتباتهم واستكشاف مغامرات جديدة دون إنفاق مبالغ كبيرة. استعد للحصول على عناوينك المفضلة والانطلاق في رحلات رقمية مثيرة ستبقيك مستمتعًا طوال موسم العطلات وما بعده!

الأسئلة المتكررة

1. متى تبدأ مبيعات Steam Black Friday؟

تبدأ مبيعات Steam Black Friday اليوم وتبدأ في الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي.

2. إلى متى ستستمر مبيعات Steam Black Friday؟

سيستمر البيع لمدة أسبوع واحد بالضبط، وينتهي في 28 نوفمبر في نفس الوقت الذي بدأ فيه.

3. ما هي الألعاب التي نتوقع رؤيتها للبيع؟

في حين أنه لن يتم الكشف عن القائمة الكاملة للألعاب المشاركة في البيع إلا عند بدايته، فقد أعطى مقطع دعائي أصدرته شركة Steam لمحة عن بعض العناوين المضمنة مثل Terraria وHunt: Showdown وThe Last Of Us: Part 1 وMarvel's Spider- الرجل: مايلز موراليس، وستارفيلد.

4. هل سيتم خصم سعر Steam Deck OLED أثناء عملية البيع؟

لم يتم تأكيد الخصومات على Steam Deck OLED نفسها، لكن العديد من اللاعبين يأملون في تخفيضات محتملة في الأسعار من شأنها أن تعزز تجربة الألعاب الخاصة بهم.

5. هل سيتم تضمين العناوين الأحدث مثل Like A Dragon: The Man Who Erased His Name وCall Of Duty: Modern Warfare 3 في عملية البيع؟

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت العناوين الأحدث ستكون جزءًا من البيع، حيث أظهرت المبيعات السابقة نتائج مختلطة للإصدارات الأخيرة. ومع ذلك، ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر أي إعلانات بخصوص توفرها والخصومات المحتملة.