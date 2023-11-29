اكتشف عامك في الموسيقى مع Spotify Wrapped

سواء كنت في رحلة استكشاف موسيقية أو وجدت الراحة في نغمات الماضي المألوفة، كان Spotify موجودًا لتنظيم الموسيقى التصويرية المثالية لعامك. الآن، مع إصدار 2023 Spotify Wrapped، يمكنك التعمق في تفاصيل العام قيد المراجعة.

2023 Wrapped هو احتفال باللحظات التي حددت عامك على Spotify. يعرض أفضل الفنانين والأغاني والألبومات والبودكاست التي لاقت صدى لدى أكثر من 574 مليون معجب حول العالم. تمتلئ تجربة المستخدم المخصصة هذه بمزيد من الميزات التفاعلية، مما يوفر لك كل ما تحتاجه للاحتفال بعامك من الاستماع.

للبدء، تأكد من تحديث تطبيق Spotify الخاص بك. وبعد ذلك، قم بالوصول إلى ملفك الشخصي المغلف في تطبيق Spotify للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid. ولأول مرة على الإطلاق، يمكنك أيضًا عرض Wrapped من أي متصفح من خلال زيارة Spotify.com/Wrapped.

فيما يلي بعض الميزات المثيرة التي يمكنك توقعها من 2023 Spotify Wrapped:

أنا في 2023:

اكتشف عادات البث التي تحدد استماعك للموسيقى على مدار العام. اكتشف شخصية الاستماع الفريدة التي تناسب أذواقك وعاداتك على Spotify.

مدينة الصوت:

استكشف المدينة التي تتوافق بشكل أفضل مع تفضيلات الاستماع الخاصة بك واهتماماتك الفنية. تواصل مع المشاهد الموسيقية التي يتردد صداها معك أكثر.

أفضل 5 أنواع:

احصل على تمثيل مرئي لأفضل خمسة أنواع موسيقية لديك في تصميم ممتع مستوحى من الساندويتش. تعرف على كيفية تراكم هذه الأنواع في عادات الاستماع لديك.

أفضل 5 فنانين:

احصل على نظرة ثاقبة للأشهر المحددة التي بلغ فيها استماعك ذروته لكل فنان. ارسم صورة أكمل لعامك على Spotify والفنانين الذين ساهموا في الموسيقى التصويرية الشخصية الخاصة بك.

رسائل الفنان الخاص بك:

احصل على رسائل مخصصة من أفضل الفنانين لديك ضمن تجربتك الملفوفة. قم بزيارة ملف Wrapped Feed للوصول إلى رسائل الفيديو من آلاف الفنانين، بما في ذلك الأسماء المشهورة مثل Taylor Swift وBad Bunny وSZA وJung Kook.

قدمت Spotify أيضًا طرقًا جديدة للاستمتاع بـ Wrapped هذا العام. توفر الخلاصة المغلفة على شاشة Spotify الرئيسية مكانًا شاملاً لكل الأشياء المغلفة. اكتشف أفضل قوائم التشغيل التحريرية، وقم بالوصول إلى البضائع من أفضل الفنانين لديك، واعرض خيارات الحفلات الموسيقية القريبة منك، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، قم بدعوة الأصدقاء لإنشاء مزيج من أفضل أغانيك باستخدام مرشح 2023 Wrapped Top Songs. قم بدمج مقطوعاتك المفضلة في قائمة تشغيل مشتركة واحدة للحصول على تجربة موسيقية تعاونية.

ولجعل الاحتفال أكثر إثارة، خططت Spotify لفعاليات ومبادرات مفاجئة حول العالم. بدءًا من احتفال Lil Yachty بالإبحار في أتلانتا وحتى قصات الشعر الفريدة في إندونيسيا، تضفي هذه الأحداث الحياة على الفنانين والشركاء واتجاهات الاستماع بطرق غير متوقعة.

علاوة على ذلك، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا أغاني فردية خاصة من فنانين من جميع أنحاء العالم على Spotify، لتأخذك في رحلة موسيقية عالمية. يعود WonderWrapped بسلع ذات إصدار محدود، مما يسمح للمعجبين بتسلق المخططات والمشاركة في متعة ذات طابع ملفوف. وبالنسبة لعشاق كرة القدم، سيشارك لاعبو نادي برشلونة في لعبة تخمين ملفوفة لبعضهم البعض، مما يمنح المشجعين لمحة عن تفضيلاتهم الموسيقية.

اطلب أفضل أغانيك، وتعمق في اتجاهات الاستماع الخاصة بك، واحتضن سحر عامك في الموسيقى مع Spotify Wrapped. احتفل بالفنانين والأنواع واللحظات التي جعلت عامك لا يُنسى.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني الوصول إلى Spotify Wrapped؟

ج: تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Spotify على جهازك المحمول. افتح التطبيق وستجد تجربتك الملفوفة المخصصة على الصفحة الرئيسية. يمكنك أيضًا الوصول إلى Wrapped من أي متصفح ويب من خلال زيارة Spotify.com/Wrapped.

س: هل يمكنني مشاركة Spotify Wrapped مع الآخرين؟

ج: بالتأكيد! يسهّل Spotify مشاركة تجربتك الملتفة مع الأصدقاء والشبكات الاجتماعية. ما عليك سوى النقر على زر المشاركة داخل التطبيق أو استخدام الروابط المتوفرة عند عرض ملفوف على الويب.

س: هل هناك أي ميزات جديدة في Spotify Wrapped هذا العام؟

ج: نعم، قدمت Spotify العديد من الميزات الجديدة لـ Wrapped 2023. استكشف "Me in 2023" للحصول على شخصية استماع مخصصة، واكتشف Sound Town الخاص بك استنادًا إلى تفضيلات الموسيقى الخاصة بك، واستمتع بالتمثيل المرئي لأفضل خمسة أنواع لديك في "Top Top". ميزة 5 أنواع.

س: هل يمكنني الاستماع إلى رسائل الفنانين المفضلين لدي؟

ج: نعم، كجزء من تجربة Wrapped الخاصة بك، ستتلقى رسائل من أحد أفضل الفنانين لديك. لمزيد من رسائل الفنانين، تفضل بزيارة ملف Wrapped حيث يمكنك العثور على رسائل فيديو من آلاف الفنانين، بما في ذلك الأسماء المشهورة مثل Taylor Swift وBad Bunny وSZA.

س: ما هي جزيرة Spotify وWonderWrapped؟

ج: Spotify Island عبارة عن تجربة تفاعلية حيث يمكن للمعجبين الحصول على سلع ذات إصدار محدود مستوحاة من أذواقهم الموسيقية المخصصة. يعد WonderWrapped جزءًا من Spotify Island ويوفر للمعجبين الفرصة لتسلق المخططات والمشاركة في الأنشطة الخاصة ذات الطابع المغلف.

مصادر:

– Spotify Wrapped 2023 (https://newsroom.spotify.com/2023-11-30/spotify-wrapped-2023-celebrate-heres-how-2/)