توقعات الطقس غير المستقر لمنطقة شيكاغو في نهاية هذا الأسبوع

تشير نماذج التوقعات الجديدة إلى أن منطقة شيكاغو ستشهد طقسًا متقلبًا في نهاية الأسبوع المقبل، مع التركيز السائد على الأمطار بدلاً من الثلوج كما كان متوقعًا في البداية. أدى تشغيل أحدث النماذج، الذي استخدمه فريق NBC 5 Storm، إلى تحول في التوقعات، مما يشير إلى حدث مدفوع بالمطر.

وفي السابق، أشارت النماذج إلى انتقال محتمل من الأمطار إلى الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يشير أحد النماذج إلى تساقط كثيف للثلوج والآخر يميل نحو المزيد من الأمطار. ومع ذلك، تظهر التحديثات الأخيرة توافقًا أوثق بين النموذجين، وخلصت إلى أن المنطقة ستواجه هطول الأمطار في الغالب.

ومن المتوقع أن يبدأ هطول الأمطار صباح يوم السبت، وتشير النماذج المتوقعة إلى هطول أمطار غزيرة متقطعة في جميع أنحاء المنطقة. وبحلول مساء السبت، قد يصبح المطر أقل انتشارًا، ولكن قد يكون هناك احتمال لتشكل عاصفة رعدية في وسط وجنوب إلينوي. قد تمتد هذه العواصف حتى من تأثيرها إلى المناطق الجنوبية البعيدة من منطقة عرض NBC 5، بما في ذلك مقاطعتي لاسال وكانكاكي. هناك أيضًا فرصة لتأثير العواصف على شمال غرب إنديانا، على الرغم من أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بموقعها وتأثيرها.

ومن المتوقع أن تتحول الأمطار إلى ثلوج في وقت متأخر من يوم السبت وفي وقت مبكر من صباح الأحد. ومع ذلك، ليس من المتوقع حاليًا تراكم كميات كبيرة من الثلوج.

وبينما تخضع التوقعات للتغيير مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، يجب على سكان منطقة شيكاغو الاستعداد لاحتمال حدوث ظروف جوية غير مستقرة، بما في ذلك المطر والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج لفترة وجيزة. سيكون البقاء على اطلاع من خلال مراقبة تحديثات الطقس المحلي أمرًا ضروريًا للتخطيط لأنشطة نهاية الأسبوع واتخاذ الاحتياطات اللازمة.