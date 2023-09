سوني ترفع أسعار اشتراكات PlayStation Plus في كندا

أعلنت شركة Sony مؤخرًا عن زيادة في أسعار خدمة الاشتراك في PlayStation Plus، والآن يعرف اللاعبون الكنديون المبلغ الإضافي الذي سيتعين عليهم دفعه. وستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في السادس من سبتمبر.

اكتشف مستخدم TwitterLbabinz، الذي يشارك بشكل متكرر صفقات ألعاب الفيديو في كندا، أن الأسعار الكندية المحدثة لجميع المستويات الثلاثة لـ PS Plus (Essential وExtra وPremium) تنعكس الآن على موقع PlayStation الإلكتروني. ولسوء الحظ، فإن ارتفاع الأسعار لا يأتي مع أي امتيازات أو فوائد جديدة.

الأسعار الجديدة لاشتراكات PlayStation Plus في كندا هي كما يلي:

– اشتراك PlayStation Plus Essential لمدة 12 شهرًا – 94.99 دولارًا (69.99 دولارًا سابقًا)

– اشتراك PlayStation Plus Extra لمدة 12 شهرًا – 154.99 دولارًا (114.99 دولارًا سابقًا)

– اشتراك PlayStation Plus Premium لمدة 12 شهرًا – 189.99 دولارًا (139.99 دولارًا سابقًا)

وذكرت شركة سوني أن زيادة الأسعار ضرورية لمواصلة تقديم ألعاب عالية الجودة ومزايا ذات قيمة مضافة لمشتركيها في PlayStation Plus. تدعي الشركة أيضًا أن الأسعار الجديدة لمدة 12 شهرًا لا تزال تقدم سعرًا مخفضًا مقارنة بالخيارات الأقصر لمدة شهر وثلاثة أشهر.

من المهم ملاحظة أن المشتركين الحاليين لن يواجهوا زيادة في الأسعار حتى تاريخ التجديد التالي، الذي يقع في السادس من نوفمبر أو بعده. ومع ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على الاشتراك، مثل الترقيات أو التخفيض، ستعكس الأسعار الجديدة على الفور.

يعد مستوى PlayStation Plus Essential هو المستوى القياسي المطلوب للعب عبر الإنترنت، حيث يقدم بعض الألعاب الشهرية دون أي تكلفة إضافية ومساحة تخزين سحابية. يتضمن المستوى الإضافي جميع مزايا Essential بالإضافة إلى كتالوج يضم مئات ألعاب PS4 وPS5. أخيرًا، يوفر المستوى المميز كل شيء بدءًا من Plus وExtra، إلى جانب عناوين PS1 وPS2 وPS3 وPSP والبث السحابي وتجارب الألعاب الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد جميع مشتركي PS Plus من العروض الحصرية على متجر PlayStation.

وفي حين أن زيادة الأسعار قد تخيب آمال بعض اللاعبين الكنديين، إلا أن سوني تؤكد أنها ضرورية للحفاظ على جودة وقيمة خدمة PlayStation Plus.

