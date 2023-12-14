أصبح المستهلكون الذين وقعوا ضحية عروض بطاقات الائتمان الخادعة مؤهلين الآن للحصول على تعويض

أعلن المنظمون الفيدراليون أن المستهلكين الذين تم تضليلهم من خلال عروض بطاقات الائتمان المعتمدة مسبقًا من Credit Karma يمكنهم الآن تقديم مطالبة للحصول على حصتهم في تسوية بقيمة 3 ملايين دولار. يأتي هذا الإجراء في أعقاب إجراء الإنفاذ الذي اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد Credit Karma في عام 2022، حيث زُعم أن الشركة أبلغت المستهلكين كذبًا بحالة "الموافقة المسبقة" الخاصة بهم أو أن لديها فرصة بنسبة 90٪ للموافقة. ومع ذلك، في كثير من الحالات، لم يستوف هؤلاء الأفراد المتطلبات اللازمة.

ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن المستهلكين المتأثرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على بطاقات الائتمان هذه لم يواجهوا تحقيقًا صعبًا بشأن تقاريرهم الائتمانية فحسب، بل قد يتسببون أيضًا في إتلاف درجاتهم الائتمانية إذا تم رفضهم. ونتيجة لذلك، بدأت الوكالة عملية مطالبات لما يقرب من 500,000 مستهلك قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض.

سيتلقى معظم المستهلكين المتأثرين، أي ما يقرب من 497,425 فردًا، رسالة بريد إلكتروني تتضمن تفاصيل عملية المطالبات. ومع ذلك، سيتلقى حوالي 4,000 فرد ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني مسجل إشعارًا عبر البريد. لتقديم مطالبة، يمكن للأفراد زيارة ftc.gov/CreditKarma. لأي استفسار يمكنهم الاتصال [البريد الإلكتروني محمي] أو الاتصال بالرقم (866) 848-0871.

أعرب Credit Karma عن عدم موافقته على ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية وتوصل إلى اتفاق تسوية لتسوية الأمر. أوضحت المنظمة أنها ليست مُقرضًا ولا تتخذ قرارات الإقراض. وبدلاً من ذلك، يركز Credit Karma على تقديم رؤى مالية لأعضائه البالغ عددهم 130 مليونًا، بما في ذلك احتمال الموافقة على المنتجات المالية المختلفة.

الموعد النهائي لتقديم المطالبة هو 4 مارس 2024. ويتم تشجيع المستهلكين المتأثرين على الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على التعويض وضمان حماية حقوقهم.