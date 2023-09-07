Samsung Galaxy S23 FE: تسرب الأسعار والتكهنات

لقد استحوذ الإصدار القادم لأحدث منتجات Apple وGoogle على اهتمام العديد من عشاق الهواتف المحمولة. ومع ذلك، فإن عشاق سامسونج المتعصبين ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار حول خطط الشركة للمستقبل. في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت سامسونج ستستضيف حدث Unpacked آخر هذا العام، فمن المؤكد أن العديد من "إصدارات المعجبين" من أجهزتها الشهيرة تلوح في الأفق. أحد أكثر الإصدارات المتوقعة هو هاتف Galaxy S23 FE، والذي سيكون بمثابة تكملة لهاتف S21 FE الشهير على نطاق واسع.

أحد الأسئلة الملحة حول Galaxy S23 FE هو القدرة على تحمل التكاليف. حتى وقت قريب، كانت التسريبات والشائعات حول الأسعار نادرة. ومع ذلك، فقد سلطت تغريدة من أبهيشيك ياداف بعض الضوء على هذا الموضوع. وفقًا للمعلومات المسربة، من المتوقع أن يصل سعر هاتف Galaxy S23 FE إلى Rs. 54,999 لطراز 128 جيجابايت وروبية. 59,999 لطراز 256 جيجابايت في الهند. مقارنةً بجهاز Galaxy S23 العادي، والذي يبدأ بسعر Rs. 75,000، إصدار المعجبين أرخص بكثير.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار المسربة قد لا تعكس السوق العالمية. علاوة على ذلك، بالمقارنة مع سابقه، Galaxy S21 FE، قد يكون S23 FE أكثر تكلفة في الواقع. من المحتمل أن يؤثر هذا على مكانته كأفضل هاتف 5G بميزانية محدودة، خاصة عند التنافس مع أجهزة مثل OnePlus 11R وMotorola Edge 40، التي توفر مساحة تخزين أكبر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعر أقل.

ويصبح وضع التسعير أكثر غموضا عند النظر في السوق الأمريكية. في حين أن الأسعار المسربة تُترجم إلى ما يقرب من 660 دولارًا و720 دولارًا على التوالي، فمن غير المرجح أن تقوم سامسونج بتسعير S23 FE عند هذه العلامات عندما يبدأ سعر S23 العادي عند 800 دولار. من المتوقع أن يبلغ سعر S23 FE حوالي 600 دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يتوافق مع سابقتها S21 FE.

فيما يتعلق بالمواصفات، من المتوقع أن يتميز كلا الإصدارين الهندي والأمريكي من هاتف Galaxy S23 FE بشاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.4 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ونظام كاميرا خلفية ثلاثية يتكون من مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل و8 ميجابكسل و12 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الجهاز يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4,500 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن بقوة 25 وات وتصميم مشابه لهاتف Galaxy A54.

في حين أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الجهاز بعد، فمن المتوقع أن يتم إصدار Galaxy S23 FE في وقت ما من هذا الشهر. ينتظر عشاق سامسونج حول العالم بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل والتأكيدات فيما يتعلق بالأسعار ومدى توفر هذا الهاتف الذكي Fan Edition الذي طال انتظاره.

مصادر:

– أبهيشيك ياداف: تفاصيل التسعير المسربة على تويتر

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