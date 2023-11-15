الميزات والتغييرات الجديدة في Android 14 QPR2 Beta 1: نظرة عامة شاملة

كان عشاق Android يترقبون بفارغ الصبر إصدار Android 14 QPR2، ولمفاجأة الجميع، أتاحت Google أول معاينتها في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا. بينما يستكشف المستخدمون المخصصون إصدار Beta 1، فلنتعمق في الميزات والتغييرات الجديدة والمثيرة التي تم تقديمها.

بدءًا من واجهة المستخدم، أحد التحديثات الملحوظة هو الرمز المعدل في شريط المهام. والآن، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى شبكة التطبيقات ووظيفة البحث، التي تظهر في الأعلى، بنقرة واحدة فقط. يهدف هذا التحسين إلى تحسين تجربة المستخدم وكفاءة التنقل.

فيما يتعلق بالترقيات المرئية، يقدم Android 14 QPR2 Beta 1 شريط تمرير حجم أكثر دقة، يشمل لغة تصميم المواد. يتكامل شريط التمرير الأنيق والحديث بسلاسة مع الجمالية الشاملة، مما يوفر تجربة تحكم صوتي محسنة للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Google بمعالجة العديد من المشكلات التي كانت موجودة في الإصدار السابق، QPR1. تم حل مشكلة تعطل مدير الحزم أثناء تثبيت تطبيقات معينة، مما يضمن عملية تثبيت أكثر سلاسة. يمكن للمستخدمين أيضًا توقع وظائف أفضل عند إرسال التعليقات من خلال تطبيق Android Beta Feedback، حيث تم إصلاح الخلل الذي كان يمنع أحيانًا إرسال التعليقات. علاوة على ذلك، تم بنجاح حل المشكلة التي أعاقت اتصال الأجهزة بشبكات 5G المتاحة.

على الرغم من وجود ميزات جديدة ومثيرة لاستكشافها، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمشكلات المعروفة في هذا الإصدار التجريبي. قد تواجه بعض التطبيقات التي تستخدم عنصر البيانات التعريفية بشكل غير تقليدي مشكلات في التثبيت. قد يواجه المستخدمون أيضًا غياب ردود الفعل اللمسية عند فتح أجهزتهم ببصمة إصبعهم. بالنسبة لأجهزة Pixel Fold، قد يؤدي حدوث خلل عرضي إلى عدم تشغيل الشاشة الداخلية بعد فتح الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، قد تعرض أداة "المساعدة السريعة" معلومات الطقس للموقع الخاطئ بشكل متقطع.

مع Android 14 QPR2 Beta 1، تواصل Google تحسين تجربة Android وتحسينها. يمكن للمستخدمين التطلع إلى واجهة أكثر سهولة ووظائف محسنة ومجموعة من الميزات الجديدة والمثيرة. تأكد من ترقب المزيد من التحديثات مع تقدم التطوير.

أسئلة وأجوبة

1. متى سيتم إصدار Android 14 QPR2؟

لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الدقيق للإصدار الثابت من Android 14 QPR2 حتى الآن. ومع ذلك، فإن توفر الإصدار التجريبي يشير إلى أن الإصدار المستقر قد يأتي في المستقبل القريب.

2. هل يمكنني تثبيت Android 14 QPR2 Beta 1 على جهازي؟

Android 14 QPR2 Beta 1 متوافق حاليًا مع Pixel 5a وPixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel Tablet وPixel Fold. إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، فيمكنك اتباع دليل خطوة بخطوة لتثبيت الإصدار التجريبي.

3. ما هي بعض المشكلات التي تم حلها في Android 14 QPR2 Beta 1؟

تتضمن بعض المشكلات التي تم حلها إصلاح تعطل مدير الحزم أثناء تثبيت التطبيق، وحل الخلل الذي كان يمنع إرسال التعليقات، ومعالجة مشكلة عدم اتصال الأجهزة بشبكات 5G عند توفرها.

4. ما هي المشكلات المعروفة في Android 14 QPR2 Beta 1؟

تتضمن المشكلات المعروفة في هذا الإصدار التجريبي مشكلات تثبيت التطبيقات التي تستخدم عنصر البيانات التعريفية بشكل غير تقليدي، وغياب ردود الفعل اللمسية عند فتح الجهاز ببصمة الإصبع، وعدم تشغيل الشاشة الداخلية بعد فتح أجهزة Pixel Fold، ومعلومات الطقس غير الصحيحة في بعض الأحيان. يتم عرضها بواسطة أداة "المساعدة السريعة".

مصادر:

- أندرويد سنترال. [وصلة]