إلينوي تطبق قوانين جديدة في عام 2024

من المقرر أن تطرح ولاية إلينوي العديد من القوانين الجديدة في عام 2024، حيث وقع الحاكم جيه بي بريتزكر على أكثر من 150 تشريعًا ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل. وفي حين أن بعض هذه القوانين الجديدة تتناول قضايا مهمة، يبدو أن البعض الآخر يركز على جوانب مختلفة من الحياة اليومية للمواطنين.

أحد التشريعات البارزة يسمح لغير المواطنين الذين لديهم تصريح عمل بأن يصبحوا ضباط شرطة، بهدف تنويع وكالات إنفاذ القانون. تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قوات شرطة أكثر شمولاً وتمثيلاً يمكنها خدمة المجتمعات المتنوعة بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، فإن الأفراد الذين يقعون ضحية المواد الإباحية "التزييفية العميقة"، حيث يتم التلاعب رقميًا بالصور الجنسية الصريحة، سيكون لديهم الآن حق اللجوء القانوني بموجب قانون التزوير الرقمي. يمثل هذا القانون خطوة مهمة في حماية حقوق الأفراد ومحاسبة الجناة عن إنشاء ونشر مثل هذا المحتوى الضار.

وفي محاولة لضمان السلامة العامة، سيُطلب من السكان الذين يمتلكون أيًا من "الأسلحة الهجومية" الـ 170 المحظورة بموجب القانون تسجيلها لدى شرطة الولاية. ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء، تأمل السلطات في الحفاظ على رقابة أكثر صرامة على ملكية واستخدام هذه الأسلحة النارية.

وتسعى القوانين الأخرى إلى معالجة مجموعة من المواضيع. على سبيل المثال، تعمل ولاية إلينوي على زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال الذين لا يحصلون على إكرامية إلى 14 دولارًا وللموظفين الذين يحصلون على إكرامية إلى 8.40 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المهاجرون غير المواطنين من الحصول على رخصة قيادة موحدة، لتحل محل رخصة قيادة الزائر المؤقتة الحالية.

وتشمل القوانين المتعلقة بالنقل حظر عقد المؤتمرات عبر الفيديو أثناء القيادة وحظر تدخين السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بالسلامة على الطرق والصحة العامة.

تركز بعض القوانين على توفير الدعم والحماية للأفراد في الظروف الصعبة. سيحصل الموظفون الآن على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى أسبوعين في حالة مقتل أحد أفراد الأسرة في جريمة عنف. علاوة على ذلك، فإن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة قبل بلوغهم سن 21 عامًا في 1 يونيو 2019 أو قبله، سيصبحون مؤهلين للحصول على الإفراج المشروط بعد قضاء 40 عامًا.

وتتناول القوانين الجديدة الأخرى قضايا مثل منع سرقة السيارات، ودعم الصحة العقلية، وإنشاء دورات مياه محايدة جنسانيا في الشركات الخاصة والعامة.

في حين أن هذه مجرد أمثلة قليلة على القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في إلينوي في عام 2024، إلا أن الولاية تتخذ تدابير مختلفة لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة لسكانها.