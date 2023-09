WoW Dragonflight الموسم الثالث: تم الكشف عن زنزانات جديدة لـ Mythic+ Dungeon Pool

يعد الموسم الثالث القادم من World of Warcraft Dragonflight بمغامرات جديدة ومثيرة للاعبين، خاصة في Mythic+ dungeon Pool. تماشيًا مع تقليد إعادة الزنزانات الكلاسيكية من التوسعات السابقة، يقدم الموسم الثالث مجموعة منعشة من الزنزانات، بدون تكرار من Dragonflight أو التوسعات السابقة. لأول مرة في هذا التوسع، سيتم أيضًا تضمين الزنزانات الجديدة التي تم إصدارها في Dragonflight في مجموعة Mythic+، مما يوفر للاعبين فرصة لاستكشاف Dawn of the Infinite المثير.

Dawn of the Infinite، زنزانة ضخمة جديدة، مقسمة إلى جناحين على مستوى الصعوبة Mythic+، يضم كل منهما أربعة زعماء. وإلى جانب هذه الإضافة المثيرة، تنضم ستة زنزانات أخرى إلى هذا المزيج. وتشمل هذه الأماكن المفضلة في المدرسة القديمة مثل وايكريست مانور، وأتالدازار، وداركهارت ثيكيت، وبلاك روك هولد، وذا إيفربلوم، وعرش المد والجزر.

يُظهر الموسم الثالث التزام Blizzard بدمج العناصر الموضوعية من التصحيح المستمر في زنزانات Mythic+. تتوافق الزنزانات مثل Darkheart Dicket وThe Everbloom بشكل مثالي مع الطبيعة الكهنوتية للتحديث 10.2، مما يجعلها اختيارات غامرة. إن الروابط التقليدية بين Darkheart Dicket وEmerald Dream والتطابق الموضوعي القوي بين Neltharion's Lair في الموسم الثاني يسلط الضوء على تفاني Blizzard في الحفاظ على تجربة لعب جذابة.

من حيث التمثيل، فإن توسعات Battle of Azeroth وLegion تسلط الضوء على زنزانتين لكل منهما. ومع ذلك، يستمر غياب الزنزانات عن توسعة Mists of Pandaria للموسم الثاني على التوالي. بينما تعود Cataclysm بإضافة Throne of the Tides، إلا أن اللاعبين لم يروا بعد زنزانات Mythic+ من الإصدارات الثلاثة الأولى للعبة: Classic وThe Burning Crusade وWrath of the Lich King.

على الرغم من أن تاريخ الإصدار الدقيق للموسم الثالث من Dragonflight لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أنه يمكن للاعبين توقع وصوله في الربع الرابع من عام 2023، حاملاً معه مجموعة من التحديات والمغامرات الجديدة والمثيرة.

التعاريف:

Mythic+: وضع مليء بالتحديات في زنزانات World of Warcraft يزيد من الصعوبة والمكافآت، مما يوفر مواجهات أكثر ديناميكية وتطلبًا من الزنزانة الأساسية.

Dawn of the Infinite: "زنزانة ضخمة" جديدة في توسعة Dragonflight من World of Warcraft، مقسمة إلى جناحين مع أربعة زعماء لكل منهما على مستوى الصعوبة Mythic+.

العناصر الموضوعية: العناصر السردية أو الجمالية أو عناصر اللعب التي تتوافق مع الموضوع الشامل أو القصة الخاصة بالتوسيع أو التصحيح.

حلم الزمرد: عالم خاص ضمن تقاليد World of Warcraft، يمثل جمال الطبيعة الخصب والجامح.

مصادر:

مؤلف: مايكل كيلي

المقال المصدر: يتميز الموسم الثالث من World of Warcraft Dragonflight Mythic+ Dungeon Pool بعدم التكرار، وزنزانات جديدة من التوسيع