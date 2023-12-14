أكثر 5 دول أمانًا وخطورة للسفر في عام 2024

حددت دراسة حديثة أجرتها شركة تقييم المخاطر International SOS، أكثر البلدان أمانًا وخطورة للمسافرين في عام 2024. وتأخذ التصنيفات في الاعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك المستويات الأمنية والعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية ومعدلات الجريمة.

أخذ زمام المبادرة باعتبارها الوجهة رقم واحد الأكثر أمانا هي أيسلندا. مع انخفاض معدلات الجرائم العنيفة وغياب العنف السياسي أو العنف المستهدف ضد الأجانب، تعتبر أيسلندا دولة آمنة للغاية للمسافرين. وتأتي بعد ذلك مباشرة لوكسمبورغ والنرويج وسويسرا والدنمارك، حيث حصلت جميعها على اللقب المرموق لأكثر البلدان أمانًا في العالم.

على الطرف الآخر من الطيف، يتصدر جنوب السودان القائمة باعتباره أخطر مكان للسفر في عام 2024. وقد أدى الافتقار إلى السيطرة الحكومية والحد الأدنى من إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد إلى مخاطر أمنية شديدة. تشكل الهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة والتي تستهدف المسافرين والمكلفين الدوليين تهديدًا خطيرًا. كما تعد أفغانستان وسوريا وليبيا والصومال قائمة الدول الأكثر خطورة بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر وارتفاع مستويات العنف.

وفي تطور مهم، أدخلت خريطة مخاطر السفر لعام 2024 تغير المناخ كعامل في تقييم سلامة السفر. وأفادت شركة تقييم المخاطر عن زيادة في التنبيهات المتعلقة بالمناخ، وعزت ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي تشكل مخاطر صحية في جميع أنحاء العالم. أصبحت أحداث الحرارة الشديدة، مثل موجات الحر، أكثر تواتراً ويمكن أن يكون لها آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية.

وأكدت الدكتورة إيرين لاي، المدير الطبي العالمي لمنظمة SOS الدولية، على أهمية التكيف مع تغير المناخ وحماية الصحة. ويتم حث الشركات على وضع خطط للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة مع العمل على عكس هذا الاتجاه.

في الختام، يجب على المسافرين الذين يبحثون عن رحلة آمنة في عام 2024 أن يفكروا في وجهات مثل أيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا والدنمارك. ومع ذلك، يُنصح بالحذر عند السفر إلى جنوب السودان وأفغانستان وسوريا وليبيا والصومال بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه البلدان.