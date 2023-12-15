مطعم نباتي جديد في أتلانتا يضفي لمسة على المطبخ الكوبي والمكسيكي

في مدينة تشتهر بمشهد تناول الطعام الصاخب، يوجد في أتلانتا مطعم جديد متميز يُحدث ضجة بفضل أسلوبه الفريد في تقديم المأكولات النباتية. يغير مطعم La Semilla، الحائز على جائزة Eater Atlanta لعام 2023 عن "أفضل مطعم جديد في أتلانتا"، قواعد اللعبة من خلال عروضه النباتية لأطباق اللحوم الكوبية والمكسيكية.

المالكان صوفيا مارشيز وريد تراباني ليسا غريبين على صناعة المطاعم، فقد بدأا رحلتهما قبل خمس سنوات مع متجرهما النباتي Happy Seed. La Semilla هو الفصل التالي في مغامراتهم الطهوية، حيث يتوسع في القائمة ومهمة نوافذهم المنبثقة للاحتفال بتقاليد الطهي الكوبية والروابط العائلية من خلال الطعام الخالي تمامًا من البروتينات الحيوانية.

مستوحاة من جدة مارشيز الكوبية ورحلاتها عبر أمريكا الوسطى والجنوبية، نجحت تراباني في تحويل الأطباق الكوبية والمكسيكية الكلاسيكية إلى إصدارات نباتية تنافس نظيراتها المليئة باللحوم. من جاكفروت روبا فيجا إمباناداس إلى كروكيتاس دي جامون المريح المبني على البطاطس، يقدم لا سيميلا قائمة مألوفة ومبتكرة.

أحد الأطباق المميزة هو فطر Lion's Mane Bistec de Palomilla، وهو طبق نباتي على طبق شرائح اللحم الكوبي التقليدي. يتم إعداد الفطر لتقليد ملمس ونكهة اللحوم، مما يوفر بديلاً مرضيًا ولذيذًا للذين يتناولون الطعام النباتي.

يتجلى التزام La Semilla بالأصالة والنكهة في كل طبق. حتى تراجع الكيزو، وهو عنصر أساسي في المطبخ اللاتيني، خالي من منتجات الألبان ويستمتع به رواد المطعم على كل طاولة تقريبًا. تعتبر فريتوراس دي كالابازا، وهي الحلوى التي وافقت عليها جدة مارشيز شخصيًا، بمثابة علاج للحنين أعاد تراباني صياغته بمحبة.

بفضل أجواءه المفعمة بالحيوية والموسيقى اللاتينية وغرفة الطعام المزدحمة، يقدم La Semilla منظورًا جديدًا للطعام النباتي في أتلانتا. وهو يثبت أن المأكولات النباتية يمكن أن تكون لذيذة ومثيرة مثل الأطباق التقليدية، مما يجذب مجموعة متنوعة من رواد المطعم الذين يبحثون عن تجربة طعام فريدة ولذيذة.

في مدينة تفتخر بمشهد الطهي الخاص بها، تبرز La Semilla باعتبارها رائدة في عالم المطبخ النباتي. إنها شهادة على الإبداع والابتكار في مجتمع تناول الطعام في أتلانتا، وشهادة على الطلب المتزايد على الخيارات النباتية التي لا تتنازل عن الذوق.