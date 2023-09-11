تحديث PUBG Mobile 2.8: تغييرات وتحسينات مثيرة في انتظارك

تم إعداد أحدث إصدار من PUBG Mobile، الإصدار 2.8، لإحداث بعض التغييرات والتحسينات المثيرة لتجربة اللعب. بدءًا من الأسلحة النارية المجددة ووصولاً إلى تقديم سلاح مشاجرة جديد، يعد هذا التحديث بإضفاء الإثارة على ساحات القتال للاعبين حول العالم.

إحدى الميزات الرئيسية للتحديث هي الإصلاح الشامل لبعض الأسلحة النارية والمرفقات. يتلقى Famas نموذجًا ثلاثي الأبعاد جديدًا وإحصائيات متجددة، مما يجعله سلاحًا هائلاً متاحًا حصريًا كعنصر Air Drop. وفي الوقت نفسه، لن يعد AUG سلاحًا من نوع Air Drop، مما يتطلب من اللاعبين البحث عنه على الخريطة. توفر هذه التغييرات للاعبين خيارًا مثيرًا للاهتمام بين AUG وM3.

نقدم لكم الخنجر، وهو سلاح مشاجرة جديد متوفر في جميع الخرائط. يؤدي تجهيزها إلى فتح رسوم متحركة جديدة لحركات القبضة والهجمات، بالإضافة إلى امتيازات خاصة في الأوضاع ذات السمات الخاصة. يتسبب Dagger في زيادة الضرر الذي يلحق بأعداء PvE، بما في ذلك أولئك الذين تتم مواجهتهم في وضع Metro Royale.

سيكون من دواعي سرور محبي ACE32 معرفة أن تجربتهم مع هذا السلاح الناري قد تم تحسينها في التحديث. تم تقليل الارتداد الأفقي، وتم تحسين الرسوم المتحركة لإطلاق النار، مما أدى إلى تجربة إطلاق نار أكثر سلاسة واستقرارًا.

لإضافة المزيد من العمق إلى الإستراتيجية القتالية، ظهر ملحق أداة البارود التكتيكي لأول مرة. سوف تتسبب البراغي المطبقة بالبارود الآن في حدوث انفجار مؤجل عند الاصطدام، مما يوفر للاعبين الفرصة للقضاء على أعدائهم بطريقة إبداعية.

يعد التواصل أمرًا حيويًا في PUBG Mobile، ويقدم التحديث ميزة وضع العلامات الصوتية الذكية. عند التمكين، يعلن النظام شفهيًا عن اسم الموقع المحدد، مما يعزز تنسيق الفريق. يتم أيضًا إرسال معلومات الموقع كرسالة نصية في الدردشة، مما يضمن التواصل السلس بين أعضاء الفريق.

فيما يتعلق بالتخصيص، يمكن للاعبين الآن اختيار جعل رفاقهم المتفرجين مرئيين أو مخفيين أثناء المباريات. يسمح هذا الخيار للاعبين بتخصيص تجربتهم حسب تفضيلاتهم، سواء كانت قتالية مركزة أو تواصل تفاعلي.

مع كل هذه التغييرات المثيرة، يجلب تحديث PUBG Mobile 2.8 الإثارة الجديدة والميزات المبتكرة إلى ساحات القتال. بدءًا من الأسلحة النارية المجددة وحتى تقديم أداة Dagger وأداة البارود التكتيكية، يمكن للاعبين أن يتوقعوا تجربة لعب غامرة وجذابة. لذلك، قم بتحديث اللعبة، وانغمس في الميزات الجديدة، وابدأ في مغامرات مليئة بالإثارة في عالم PUBG Mobile.

مصادر:

- "ملاحظات التصحيح لتحديث PUBG Mobile 2.8: Air Dropped AUG & Famas Revamp" على أخبار Sportskeeda