يضيف نظام Denon HEOS ميزات جديدة وينافس Sonos

في محاولة لمنافسة Sonos، قدمت Denon HEOS مجموعة من الميزات الجديدة لنظام الصوت اللاسلكي متعدد الغرف. التحديث، المتوفر اعتبارًا من 14 ديسمبر، يجلب الإضافات التي طال انتظارها مثل البحث الشامل والتنقل المحسن.

قامت شركة Denon HEOS، جنبًا إلى جنب مع شركتها الأم Masimo، والتي تضم Marantz وPolk Audio وDefinitive Technology وBowers & Wilkins، بتجديد واجهة المستخدم لتقديم تجربة أكثر سهولة وحداثة. بفضل منطقة التشغيل المستمرة الموجودة أسفل الشاشة والشاشة الرئيسية التي تم إصلاحها، يوفر Denon HEOS الآن إمكانية الوصول الفوري إلى المقطوعات التي تم تشغيلها مؤخرًا والموسيقى المفضلة وخدمات الموسيقى المفضلة.

إحدى الميزات البارزة هي تقديم البحث الشامل، وهي ميزة كانت حصرية سابقًا لـ Sonos. بدلاً من تحديد خدمة موسيقى معينة قبل البحث، يمكن للمستخدمين الآن إدخال مصطلحات البحث الخاصة بهم وتلقي المطابقات من جميع الخدمات المتصلة بتطبيق HEOS.

فيما يتعلق بتوافق السماعات، يدعم Denon HEOS الآن ما يصل إلى 64 منتجًا، مما يضاعف سعة Sonos البالغة 32 منتجًا.

تضع هذه التحديثات Denon HEOS كمنافس قوي ضد Sonos، مما يوفر للمستخدمين أخيرًا ميزات لم تكن متوفرة من قبل. سواء كنت من مستخدمي Denon HEOS منذ فترة طويلة أو تفكر في المغامرة في عالم أنظمة الصوت متعددة الغرف، فمن المؤكد أن أحدث التحسينات ستعزز تجربة الاستماع الخاصة بك.

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