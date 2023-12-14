تشكل لوائح طائرات الهليكوبتر الجديدة تحديات أمام السياحة في جبل رشمور

سيشهد جبل رشمور، وهو مقصد سياحي شهير في منطقة بلاك هيلز، انخفاضًا كبيرًا في رحلات طائرات الهليكوبتر العام المقبل، بسبب اللوائح الجديدة التي فرضها قانون إدارة الرحلات الجوية في المنتزهات الوطنية. يهدف القانون إلى الحفاظ على هدوء المنطقة المحيطة بالنصب التذكاري الشهير.

أعرب مارك شلايفلي، مالك ورئيس شركة Rushmore Helicopters Inc.، عن مخاوفه بشأن تأثير هذه اللوائح على أعماله. وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، سافر إلى واشنطن العاصمة، احتجاجًا على القرار وسعى إلى إيجاد حل. وفقًا لشلايفلي، فإن جولاته بطائرات الهليكوبتر تفرض الحد الأدنى من الاضطراب في المنطقة، وكان يعمل بالتعاون مع المتنزهات والسكان.

ومع ذلك، إذا لم يتم عكس اللوائح، صرح شلايفلي أنه سوف يستكشف طرقًا بديلة لشركته. ومع ذلك، توقع خسارة مالية كبيرة تبلغ حوالي 4 ملايين دولار لشركة Rushmore Helicopters Inc. نتيجة لانخفاض الرحلات الجوية.

في حين أن اللوائح الجديدة تهدف إلى حماية هدوء جبل رشمور، إلا أنها أثارت مخاوف بين أصحاب الأعمال السياحية الذين يعتمدون على السياحة لكسب عيشهم. القيود المفروضة على جولات طائرات الهليكوبتر تحد من وصول الزوار الذين يبحثون عن منظور فريد للنصب التذكاري من الأعلى.

ويشكل هذا التطور تحديات أمام صناعة السياحة في بلاك هيلز، حيث يعد جبل رشمور نقطة جذب رئيسية للزوار من جميع أنحاء العالم. قد يؤثر الانخفاض في رحلات طائرات الهليكوبتر على التجربة الشاملة والخيارات المتاحة للسياح. ونتيجة لذلك، ستحتاج الشركات المحلية والسلطات السياحية إلى إيجاد طرق بديلة لتعزيز تجربة الزائر ومواصلة جذب السياح إلى المنطقة.

وفي الختام، فإن اللوائح الجديدة المفروضة على رحلات طائرات الهليكوبتر بالقرب من جبل رشمور تشكل تحديات لكل من منظمي الرحلات السياحية والسياح على حد سواء. سيكون تحقيق التوازن بين الحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة والفوائد الاقتصادية للسياحة أمرًا حاسمًا في إيجاد حل مستدام يرضي جميع أصحاب المصلحة المعنيين.